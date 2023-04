Goldman Sachs: BTP italiani a rischio, meglio i titoli spagnoli

Il ministero del Tesoro annuncia nuovi BOT e BTP in asta il 12 e 13 aprile: calendario, rendimenti e titoli in emissione.

CCT in scadenza e CCteu come alternativa ai BTP

Alternative ai BTP e BOT: investire in CCTeu per ottenere rendimenti in base all’andamento dei tassi di mercato e quotazioni in base all’Euribor.