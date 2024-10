Come fare l’estratto conto PostePay

Come visualizzare l'estratto conto PostePay, verificare lista movimenti, ricariche, credito e rendiconto: guida ai canali fisici, web e mobili.

Tra le carte ricaricabili più amate dagli italiani, la PostePay permette di prelevare denaro contante, anche oltre frontiera, presso gli uffici postali e gli ATM Postamat e bancari che espongono il marchio VISA o VISA Electron o anche fare acquisti online.

Anche la social card Dedicata a te è una PostePay, quindi si può verificare il credito residuo, la ricarica e la lista dei movimenti direttamente dai servizi online e su smartphone di Poste, oppure fisicamente dalle postazioni Postamat.

Vediamo come.

Come vedere l’estratto conto della PostePay

Esistono diverse modalità per visualizzare l’estratto conto della PostePay.

Si può scegliere di recarsi allo sportello postale e richiederlo direttamente all’operatore, oppure utilizzare un Postamat. In alternativa, è possibile consultare l’estratto conto online tramite il sito di Poste Italiane o le apposite app.

Tramite App PostePay si possono effettuare tutte le operazioni del caso

Chi non è pratico di tecnologia, può scegliere tra le prime due opzioni, anche se potrebbe richiedere più tempo della modalità elettronica. Per consultare l’estratto conto della PostePay online, tuttavia, è bene ricordare che occorre una carta PostePay attiva.

Dove si trova la lista movimenti e il rendiconto annuale?

E’ possibile richiedere la lista movimenti e/o il rendiconto in Ufficio Postale: la lista degli ultimi 40 movimenti è disponibile in tempo reale mentre per quelle superiori ai 40 movimenti o per il rendiconto annuale la documentazione verrà inviata con tempistiche differite.

Inoltre, è possibile consultare la lista movimenti e/o il rendiconto annuale online, all’interno dell’Area Riservata, disponibili in qualsiasi momento.

In particolare, il rendiconto annuale si trova accedendo all’Area Documenti e Contratti, nella sezione Documenti per 13 mesi: è possibile salvarlo sul proprio dispositivo e stamparlo in qualsiasi momento.

Analogamente per la lista movimenti, è sempre possibile scaricare e stampare l’elenco di tutte le operazioni effettuate dall’attivazione della carta in vigore in o possesso, selezionando il documento in formato Excel o Pdf.