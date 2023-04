BOT in asta il 26 ottobre: ecco i risultati per i risparmiatori

Aste BOT del 26 aprile 2023: online i prospetti con il dettaglio delle operazioni, l'importo assegnato ed i rendimenti stabiliti.

Online i risultati delle aste BOT di mercoledì 26 aprile 2023. Il Dipartimento del Tesoro ha elaborato i relativi prospetti, con i dettagli di interesse per i risparmiatori privati.

In particolare, per i Buoni Ordinari del Tesoro a 6 mesi il rendimento è fissato al 3,3%, mentre per il titolo di Stato a 12 mesi si arriva al 3,4%. Per entrambi, il Regolamento sarà reso noto il 28 aprile.

BOT a 6 mesi in asta il 26 aprile

In asta è andata la terza tranche del BOT in scadenza il prossimo 29 settembre, con rendimento effettivo del 3,3%.

BOT a 12 mesi in asta il 26 aprile

Riaperto anche il BOT in scadenza il 14 febbraio 2024, che invece ha un rendimento effettivo del 3,4%.

Per il 27 aprile è prevista una nuova emissione di BTP e CCTeu a medio e lungo termine.