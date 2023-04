Tassi BCE verso un nuovo rialzo a maggio: le anticipazioni

Verso un ennesimo rialzo dei tassi di interesse a maggio dovuto alla persistente inflazione di fondo: anticipazioni BCE e impatto su credito e imprese.

Brutte notizie per famiglie e imprese: Philip Lane, capo economista della BCE, Nel corso dell’Enterprise Ireland Summit di Dublino, ha preannunciato un probabile nuovo rialzo dei tassi di interesse, in vista della prossima riunione del Consiglio direttivo in programma il 4 maggio.

I mercati si interrogano già sull’entità del prossimo rialzo, che potrebbe essere pari a +25 se non addirittura +50 punti base.

Tassi BCE: nuovi rialzi in vista

Nel corso della conferenza, Lane ha confermato la “linea Lagarde” e ribadito che il perdurare dell’attuale stretta monetaria dipenderà dai dati macro-economici (che in realtà registrano una frenata della corsa inflazionistica) ma ha comunque definito “appropriato” un altro rialzo dei tassi.

Per garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo del 2%, è stato necessario aumentare i tassi ufficiali di riferimento di 350 punti base dalla scorsa estate. Se lo scenario delle proiezioni macroeconomiche di marzo persiste, sarà opportuno aumentare ulteriormente i tassi.

Inflazione di fondo ancora persistente

Le proiezioni macroeconomiche di marzo, messe a punto dagli esperti della BCE (sono quelle a cui fa riferimento Lane nelle sue dichiarazioni) vedono un rimbalzo dell’attività economica nel corso dell’anno, con una crescita prevista in media dell’1% nel 2023.

L’inasprimento della politica monetaria ha contribuito ad imprimere una frenata al trend di crescita dell’inflazione, rivisto al ribasso sull’intero orizzonte di proiezione, sebbene l’inflazione di fondo resti persistente nel breve termine.

Politica monetaria e impatto sulle imprese

Come ha ricordato Lane, oltre che con lo shock inflazionistico, le imprese devono confrontarsi con l’impatto dell’innalzamento dei tassi.

Per prima cosa, la produzione manifatturiera ha dato segnali di stagnazione nel primo trimestre dell’anno.

Il contante ei depositi rappresentano attualmente l’8,6% del totale attivo delle imprese. Questa quota è aumentata principalmente durante la pandemia ma da febbraio si registra una inversione di tendenza, in linea con il calo dell’indebitamento. A febbraio, le imprese dell’area Euro pagavano in media 250 punti base in più di interessi sui nuovi prestiti rispetto alla fine del 2021.

Ancora: le probabilità di insolvenza a livello di impresa segnalate dalle banche sono aumentate in modo più marcato per le PMI, potenzialmente più vulnerabili agli shock.

Uno scenario preoccipante che non sembra tuttavia preoccupare la BCE a tal punto da invertire a maggio la sua politica monetaria. Guardando ancora più avanti, la prossima Survey on Access to Finance (SAFE) fornirà invece informazioni più dettagliate in vista della riunione di giugno.