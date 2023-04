Come fare un bonifico istantaneo e quanto costa

Come effettuare un bonifico istantaneo in modo semplice e veloce, per effettuare pagamenti elettronici e tracciabili in pochi secondi.

I bonifici istantanei permettono di effettuare transazioni in tempo reale senza attendere i canonici tempi di elaborazione della transazione da parte della banca. Oggi che i pagamenti sono diventati sempre più digitali, fare un bonifico istantaneo può tornare utile in diverse situazioni. Ad esempio, quando si ha la necessità di effettuare un pagamento urgente, inviare denaro, ricaricare la carta prepagata con IBAN, o pagare un fornitore entro scadenza.

Ma come funziona? In questo articolo scopriremo insieme passo dopo passo come fare un bonifico istantaneo, quali sono le caratteristiche e i costi associati.

Come funzionano i bonifici istantanei?

Grazie all’introduzione della tecnologia Instant Payments, i bonifici istantanei sono diventati sempre più diffusi poiché permettono di inviare denaro in pochi secondi, senza dover aspettare giorni come invece avviene con i bonifici tradizionali. Al di là dei tempi di emissione, i bonifici istantanei funzionano come quelli ordinari.

Che differenza c’è tra bonifici istantanei e urgenti?

I bonifici si suddividono in tre tipologie: ordinario, urgente e istantaneo. La principale differenza risiede nella velocità di esecuzione, che incide anche sui costi.

Il bonifico urgente permette il trasferimento entro la chiusura della giornata o entro il giorno successivo.

permette il trasferimento entro la chiusura della o entro il giorno successivo. Il bonifico istantaneo consente di ottenere l’intero importo della transazione sul conto in circa 10 secondi .

consente di ottenere l’intero importo della transazione sul conto in circa . Il bonifico ordinario richiede di solito 2-3 giorni, ma può impiegare anche fino a 7 giorni.

Come fare un bonifico istantaneo?

Il bonifico istantaneo può essere effettuato sia allo sportello, che attraverso il servizio online della propria banca, o tramite l’app dedicata, selezionando l’opzione “Bonifico istantaneo”. Nelle app di alcune banche quest’opzione è selezionabile all’interno della schermata del classico bonifico SEPA. Per il resto il bonifico istantaneo si effettua con ogni altro bonifico, quindi inserendo l’IBAN del destinatario, l’intestatario del conto di destinazione, la causale e l’importo da trasferire.

Dopo aver seguito tutti i passaggi per effettuare la transazione, si visualizzerà un riepilogo dell’intera operazione.

Come sempre, è buona norma verificare attentamente i dati del destinatario e controllare che l’importo inserito sia corretto, poiché i bonifici istantanei non possono essere annullati o modificati dopo averli inviati (salvo casi eccezionali come l’invio duplicato o la frode informatica). Sarà quindi necessario confermare la transazione, scegliendo tra diversi metodi di conferma come l’inserimento del PIN personale, l’identificazione tramite impronta digitale o riconoscimento facciale.

Una volta approvata la transazione, il denaro raggiungerà il conto del destinatario in pochi istanti, solitamente entro 10 secondi dal momento dell’invio.

Perché non riesco a fare un bonifico istantaneo?

È importante verificare la presenza del servizio Instant Payments presso la propria banca e che il beneficiario abbia un conto abilitato al ricevimento del bonifico istantaneo (alcune carte prepagate con IBAN, ad esempio, non accettano bonifici istantanei in entrata).

Quanto costano i bonifici istantanei?

I costi dei bonifici istantanei possono variare da banca a banca e in base all’importo trasferito. In generale, i costi dei bonifici istantanei sono più alti rispetto ai bonifici tradizionali, poiché comportano un servizio di elaborazione immediata. Tuttavia, molte banche includono i bonifici istantanei tra i servizi gratuiti offerti ai clienti, a volte rendendoli gratuiti se effettuati tramite home banking piuttosto che in filiale, o offrono piani tariffari in base alle esigenze.

Solitamente, per i bonifici istantanei, la maggior parte delle banche applica una tariffa fissa, che può variare da 0,50 euro a 2-3 euro ad ogni operazione, raramente applica una percentuale in base all’importo trasferito.

Ad esempio:

UniCredit prevede un costo di 2,50 euro;

prevede un costo di 2,50 euro; Banca Sella applica una commissione di 2,30 euro;

applica una commissione di 2,30 euro; Intesa Sanpaolo applica un costo di 0,60 centesimi;

applica un costo di 0,60 centesimi; Widiba prevede 1,50 euro di commissione;

prevede 1,50 euro di commissione; Monte dei Paschi di Siena applica 1 euro per le transazioni fino a 5mila euro e 2 euro per le altre transazioni;

applica 1 euro per le transazioni fino a 5mila euro e 2 euro per le altre transazioni; Banca Nazionale del Lavoro applica una commissione dello 0,04% con un minimo di 1,50 euro e un massimo di 25 euro;

applica una commissione dello 0,04% con un minimo di 1,50 euro e un massimo di 25 euro; Fineco prevede una commissione dello 0,2% con un costo tra 0,85 euro e 2,95 euro;

prevede una commissione dello 0,2% con un costo tra 0,85 euro e 2,95 euro; Revolut offre un servizio gratuito, come Banco BPM e Illimity Bank.

È quindi importante verificare le condizioni che la propria banca applica alla propria tipologia di conto e i costi associati a questo tipo di transazione prima di effettuare un bonifico istantaneo.

Qual è il limite massimo per un bonifico istantaneo?

In passato, il limite massimo per i bonifici istantanei era di 15.000 euro. Attualmente, grazie all’implementazione di nuove normative operative del Consiglio Europeo dei Pagamenti, l’importo massimo per il bonifico istantaneo è stato innalzato a 100.000 euro.

Tuttavia, tale estensione non rappresenta un obbligo per gli istituti bancari, poiché ciascuna banca può stabilire autonomamente il limite massimo di importo per i propri clienti, purché non superi i 100.000 euro. Pertanto, per avere maggiori informazioni sui limiti applicabili al bonifico istantaneo, è sempre consigliabile verificare le politiche di utilizzo della propria banca.

In caso di necessità di trasferire un importo superiore al limite massimo consentito dalla banca, si può optare per un bonifico tradizionale oppure suddividere l’importo in più bonifici istantanei, a patto che gli importi siano inferiori al limite massimo consentito per ciascuna operazione.

Come fare un bonifico istantaneo dal tabaccaio?

Se non si ha un conto corrente è possibile fare un bonifico istantaneo se si possiede una carta conto, che permette di effettuare questo tipo di operazioni, o in alternativa recarsi presso un tabaccaio, sfruttando il servizio T-Bonifico. Alcuni circuiti di pagamento e istituti bancari offrono infatti il servizio del bonifico presso il tabaccaio. Per accedere a questo servizio è necessario recarsi dal proprio tabaccaio di fiducia per richiedere informazioni sui circuiti disponibili e le modalità d’uso. Saranno richiesti i soliti dati necessari per qualsiasi bonifico: quelli del beneficiario e le coordinate IBAN del conto corrente. Per conformità normativa, il mittente dovrà certificare la propria identità con documento di identità e codice fiscale.

In alcune situazioni sarà possibile effettuare il bonifico con contanti, mentre in altre situazioni si potrà utilizzare una qualsiasi carta di pagamento. Bisogna controllare le informazioni del servizio perché ci potrebbe essere una commissione per l’operazione, aggiunta all’importo del bonifico. Attualmente, ci sono delle regole riguardo ai limiti di denaro che possono essere trasferiti tramite bonifico in tabaccheria. È possibile trasferire fino a 250 euro per singola operazione e fino a 500 euro al giorno.

I limiti salgono se i bonifici sono regolati in contanti e vengono disposti verso IBAN relativi a rapporti in essere con Intesa Sanpaolo o CheBanca!: di 999,99 euro al giorno e di 2.999,99 euro al mese.

Le commissioni per un bonifico al tabaccaio variano non solo in base alla banca ma anche al metodo di pagamento utilizzato, come contanti o carta di credito o debito:

bonifico effettuato verso Banca 5 tramite carta di debito o credito: €1,00;

bonifico effettuato verso Intesa Sanpaolo: gratuito in contanti, tramite carta di debito o credito €3,50;

bonifico effettuato verso altre banche terze: €3,50 sia in contanti che tramite carta di debito o credito;

bonifico effettuato verso CheBanca!, Gruppo Mediobanca: in contanti €2,00, tramite carta di debito o credito €3,50.

Attenzione: solo se il bonifico è inviato verso IBAN Banca 5 è pressoché istantaneo (in realtà è ordinario e arriva entro fine giornata), negli altri casi arriverà il 1° giorno lavorativo successivo all’operazione se effettuato entro le h.19.00, o

il 2° giorno lavorativo successivo all’operazione se effettuato dopo le h.19.00 o in giornata festiva.

Cosa vuol dire Banca 5?

Banca 5 S.p.A. è una banca italiana che offre servizi bancari e di pagamento ai rivenditori di beni di monopolio, come i tabaccai. A partire dalla fine del 2016, è diventata parte del Gruppo Intesa Sanpaolo – Divisione Banca dei Territori, che l’ha lanciata come la “prima banca di prossimità in Italia”.

Come trasferire soldi istantaneamente senza bonifico istantaneo?

Esistono diverse alternative per trasferire denaro in modo istantaneo senza dover effettuare un bonifico istantaneo. Ecco alcuni metodi:

Trasferimenti tra conti dello stesso istituto bancario : quasi sempre i soldi pagati con bonifici effettuati tra conti della stessa banca vengono trasferiti istantaneamente, senza alcun costo aggiuntivo (ovvero senza effettuare un bonifico istantaneo).

: quasi sempre i soldi pagati con bonifici effettuati tra conti della stessa banca vengono trasferiti istantaneamente, senza alcun costo aggiuntivo (ovvero senza effettuare un bonifico istantaneo). App di pagamento : le app di pagamento, come PayPal o Revolut, consentono di trasferire denaro istantaneamente tra conti appartenenti alla stessa piattaforma.

: le app di pagamento, come PayPal o Revolut, consentono di trasferire denaro istantaneamente tra conti appartenenti alla stessa piattaforma. Carte di credito prepagate : le carte prepagate permettono di effettuare pagamenti istantanei online o in negozio, e possono essere ricaricate in diversi modi, anche istantaneamente, ad esempio presso i tabaccai.

: le carte prepagate permettono di effettuare pagamenti istantanei online o in negozio, e possono essere ricaricate in diversi modi, anche istantaneamente, ad esempio presso i tabaccai. Money transfer: ci sono diverse piattaforme di money transfer online, che consentono di inviare denaro in tutto il mondo in modo istantaneo, anche se con costi solitamente piuttosto alti.

In generale consigliamo, prima di utilizzare un metodo di pagamento alternativo al bonifico istantaneo, di valutare i costi associati a ciascuna operazione e le eventuali limitazioni di importo o di transazioni che possono variare da una soluzione all’altra.