Valore Condiviso per investimenti immobiliari

Valore condiviso è la prima piattaforma in Italia di social lending immobiliare basata su blockchain: investimento minimo 500 euro e rendimento sul conto.

Per investire nel mattone un’ottima opzione è il crowdfunding immobiliare, grazie al quale i fondi necessari per le operazioni vengono raccolti attraverso piattaforme online, ricorrendo a un’ampia base di finanziatori.

Vediamo come investire in questo mercato ricorrendo alle piattaforme di settore.

Crowdfunding immobiliare

Nel crowdfunding immobiliare la finalità dell’investimento è l’acquisto di una o più proprietà (ville, appartamenti, condomini, spazi e centri commerciali, hotel, uffici e così via) e gli investitori apportano ciascuno una quota di capitale divenendo creditori a tutti gli effetti di una società.

La peculiarità di questo strumento è che apre le porte del settore anche ai piccoli risparmiatori, che non dispongono di sufficienti risorse per portare a termine acquisti di tale portata in piena autonomia. Inoltre, si ha la possibilità di far fruttare i risparmi affidandosi ad esperti del mercato.

La piattaforma Valore Condiviso

Tra le piattaforme di crowdfunding immobiliare più note in Italia troviamo Valore Condiviso, con cui si possono di finanziare operazioni immobiliari a partire da 500 euro.

Valore Condiviso è una piattaforma di lending crowdfunding che permette di finanziare operazioni immobiliari senza dover diventare socio, quindi non acquistando delle quote. Il contributo è semplicemente un prestito, che verrà rimborsato al termine dell’operazione insieme al rendimento maturato. Il principio su cui si fonda Valore Condiviso è quello di creare valore attraverso il crowdfunding, “creando valore” nel settore immobiliare e coinvolgendo anche piccoli finanziatori.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Alberto Papa e oggi è la prima piattaforma in Italia che utilizza la tecnologia blockchain sia per le informazioni relative ai progetti, sia per il contratto con lo sviluppatore: i dati vengono archiviati in un registro indipendente e non possono più essere modificati in un secondo momento.

Come funziona

Per prima cosa occorre registrarsi, creando il proprio account personale e accedendo così a tutte le informazioni sulle opportunità immobiliari. Poi seguendo la procedura guidata, si può completare il proprio profilo di finanziatore e caricare il proprio conto su Valore Condiviso con carta di credito o bonifico bancario. Dopodiché basta selezionare le opportunità proposte che si vuole finanziarie e seguire l’andamento fino alla scadenza, direttamente online. L’importo minimo per partecipare al finanziamento di un’operazione immobiliare su Valore Condiviso è di 500 euro.

Per ricaricare il conto su Valore Condiviso tramite bonifico bancario o carta di credito, basta entrare nella propria area privata e accedere al deposito.

Quanto si guadagna

Il rendimento che si percepirà finanziando le operazioni di Valore Condiviso dipenderà dal capitale che si decide di prestare e dalle singole operazioni scelte. All’interno della scheda relativa ad ogni opportunità si trova il rendimento atteso, la durata e altre informazioni utili per aiutare il finanziatore a selezionare le operazioni più adatte alle proprie esigenze.

Il capitale che hai prestato e il rendimento maturato verranno accreditati sul conto deposito aperto su Valore Condiviso al termine dell’operazione.

Ogni raccolta fondi che avviene su Valore Condiviso ha una durata limitata, indicata nella scheda relativa a ciascuna opportunità. Una volta che la raccolta sarà giunta al termine, si saprà se l’operazione scelta verrà finanziata o meno.

Nel caso in cui l’operazione scelta non dovesse raccogliere fondi sufficienti per essere finanziata, il capitale verrà immediatamente riaccreditato sul conto aperto su Valore Condiviso senza alcun costo aggiuntivo.