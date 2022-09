Investire nel mattone: più tutele per chi acquista immobili in costruzione

Nuovo modello standard per la garanzia fideiussoria: più tutele per chi compra immobili in costruzione e più vincoli per le banche e le assicurazioni.

Gli investimenti in un immobile in costruzione con fideiussione bancaria o assicurativa diventano più sisicuri: il decreto del Ministero della Giustizia n. 125/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/8/2022 e applicabile ai contratti di garanzia firmati a partire dal 23/9/2022, elimina ogni possibilità di recesso per il garante e introduce tutta una serie di nuove tutele per l’acquirente e di vincoli per i garanti. Vediamo tutto in dettaglio.

Garanzia fideiussoria per acquisto dal costruttore

Polizza cauzione, una garanzia per investimenti privati e professionali 20 Giugno 2022 La fideiussione è una garanzia con la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria l’obbligazione assunta da altri. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 122/2005, in caso di immobile in costruzione, la fideiussione prevede una copertura in caso di pignoramento, fallimento o altre situazioni di crisi del costruttore, garantendo ai compratori la restituzione dei soldi già versati (es. caparre, anticipi e interessi).

Le nuove tutele per i compratori

D’ora in poi banche e assicurazioni dovranno utilizzare un apposito modello di garanzia fideiussoria, che impedirà loro di tirarsi indietro dalle garanzie promesse e costringendole ad uniformarsi a delle “clausole tipo”, compresa quella prevista dall’articolo 2, comma 4, del modello stesso, in base alla quale non è ammesso il recesso da parte del garante.

Modello per le garanzie fideiussorie

Il nuovo modello per le garanzie fideiussorie si applica ai contratti stipulati a partire dal 23 settembre 2022. Le fideiussioni già stipulate dal 16 marzo 2019 – quando è entrato in vigore il sistema di tutela in attesa del regolamento attuativo – rimarranno efficaci fino alla scadenza. Qualora vengano rinnovate, tuttavia, dovranno essere adeguate alle tutele previste dal nuovo modello standard.

Le nuove garanzie per gli acquirenti

L’obbligo di indicare in modo chiaro ed esatto l’ importo massimo garantito in una scheda richiamata dal contratto (di cui viene fornito il modello tipo);

in una scheda richiamata dal contratto (di cui viene fornito il modello tipo); le condizioni generali di fideiussioni (somma garantita, durata, tempi e modalità di escussione) sono derogabili solo in senso più favorevole per il beneficiario;

di fideiussioni (somma garantita, durata, tempi e modalità di escussione) sono derogabili solo in senso più favorevole per il beneficiario; il nuovo modello standard per la garanzia fideiussoria solleva il compratore dall’obbligo di fare causa preventiva al costruttore inadempiente per poter chiedere il rimborso al garante;

inadempiente per poter chiedere il rimborso al garante; il garante non può tirarsi indietro dal rimborsare il compratore, in caso di morosità da parte del costruttore (se non ha pagato alla banca o all’assicurazione quanto dovuto per il servizio di garanzia): recuperare il credito è compito del garante e questo non può gravare sul compratore;

(se non ha pagato alla banca o all’assicurazione quanto dovuto per il servizio di garanzia): recuperare il credito è compito del garante e questo non può gravare sul compratore; viene fissato il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, tramite raccomandata o PEC, per il pagamento della garanzia (in caso contrario banche e assicurazioni devono rimborsare al beneficiario anche le spese da lui effettivamente sostenute e necessarie per conseguire il pagamento, oltre ai relativi interessi;

dal ricevimento della richiesta di indennizzo, tramite raccomandata o PEC, per il (in caso contrario banche e assicurazioni devono rimborsare al beneficiario anche le spese da lui effettivamente sostenute e necessarie per conseguire il pagamento, oltre ai relativi interessi; qualora il compratore riesca ad ottenere l’immobile avvalendosi, ad esempio, della prelazione in caso di vendita all’asta, dovrà restituire le eventuali somme eccedenti, rispetto al prezzo pagato, ricevute dalla banca o dall’assicurazione. Importo che viene ridotto qualora la casa acquistata sia di minor valore rispetto a quella inizialmente pre-acquistata, per caratteristiche e finiture. Il procedimento di stima dell’immobile viene descritto dal modello standard.