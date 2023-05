La top 10 delle società in Borsa con i dividendi più ricchi

Nella classifica italiana delle dieci società in borsa che staccano i migliori dividendi domina Stellantis, ma la lista delle cedole ricche è nutrita.

Lo stacco delle cedole in questo 2023 sta registrando dividendi (yield) molto ricchi per molte aziende, grazie a rendimenti legati ad un esercizio 2022 particolarmente positivo.

Stellantis si presenta al momento come l’italiana in borsa che pagherà i maggiori dividendi, seguita da Enel ed ENI.

La top ten italiana dei dividendi

A partire dall’indicatore chiave del Dididend Yield – ossia il rapporto tra dividendo staccato e prezzo di mercato dell’azione – secondo gli analisti, la classifica delle società italiane quotate in Borsa che hanno pagato o che pagheranno dividendi (parte degli utili distribuiti agli azionisti) più alti nel corso del 2023 sono le seguenti:

Stellantis 8,28% Enel 7,26% ENI 7,07% Intesa 6,93% Azimut 6,69% Generali 6,43% A2A 6,21% Mediolanum 6,12% Snam 5,72% Edison 3,82%

Gli stacchi a Piazza Affari del 22 maggio

Mercato azionario: come investire in Borsa 1 Settembre 2022 In un periodo di inflazione elevata e tassi di interesse in aumento, piccoli e grandi investitori non possono disdegnare cedole più elevate, motivo ulteriore per tenere d’occhio questi titoli.

Nel frattempo, occhi puntati a Piazza Affari, in attesa del 22 maggio, data in cui saranno staccati dividendi per 26,3 miliardi di euro, ossia il 4% della capitalizzazione del Ftse Mib.

Ecco la lista dei dividendi delle azioni principali con stacco il 22 maggio:

A2A (A2A.MI) 0,0904 euro

AMPLIFON (AMP.MI) 0,29 euro

ANIMA HOLDING (ANIM.MI) 0,22 euro

ARISTON HOLDING (ARIS.MI) 0,13 euro

AZIMUT HOLDING (AZM.MI) ordinarie 1,30 euro

BANCA GENERALI (BGN.MI) 1,00 euro

BANCA IFIS (IF.MI) 0,40 euro a saldo

BANCA POPOLARE DI SONDRIO (BPSO.MI) 0,28 euro

BPER BANCA (BPE.MI) 0,12 euro

BREMBO (BRE.MI) 0,28 euro

BRUNELLO CUCINELLI (BC.MI) 0,65 euro

BUZZI UNICEM (BZU.MI) 0,45 euro

CALTAGIRONE (CALT.MI) 0,15 euro

CEMENTIR HOLDING (CEM.MI) 0,22 euro

DATALOGIC (DAL.MI) 0,30 euro

DE’ LONGHI (DLG.MI) 0,48 euro

DIASORIN (DIA.MI) 1,10 euro

EL.EN (ELN.MI) 0,22 euro

ENI (ENI.MI) 0,22 euro quarta tranche sui risultati 2022

ERG (ERG.MI) 1,0 euro

FILA (FILA.MI) 0,22 euro

FINECOBANK (FBK.MI) 0,49 euro

GENERALI (G.MI) 1,16 euro

ILLIMITY BANK (ILTY.MI) ordinarie 0,1801 euro

INDUSTRIE DE NORA (DNR.MI) 0,12 euro

INTERPUMP (IP.MI) 0,30 euro

INTESA SANPAOLO (ISP.MI) 0,0868 euro a saldo

INWIT (INW.MI) 0,3467 euro

ITALGAS (IG.MI) 0,317 euro

LEONARDO (LDO.MI) 0,14 euro

MONCLER (MONC.MI) 1,12 euro

MONDADORI (MN.MI) 0,11 euro

NEODECORTECH (NDT.MI) 0,14 euro

RCS MEDIAGROUP (RCS.MI) 0,06 euro

RECORDATI (REC.MI) 0,60 euro

REPLY (REY.MI) 1,0 euro

SALVATORE FERRAGAMO (SFER.MI) 0,28 euro

SARAS (SRS.MI) 0,19 euro

TECHNOGYM (TGYM.MI) 0,25 euro

TENARIS (TEN.MI) 0,34 dollari a saldo

TXT E-SOLUTIONS (TXT.MI) 0,18 euro

UNIPOL (UNI.MI) 0,37 euro

UNIPOLSAI (US.MI) 0,16 euro

WEBUILD (WBD.MI) 0,057 euro