Guida ai Piani di Risparmio Individuali che investono nell'economa reale: come funzionano i PIR, quanto rendono e come sottoscriverli.

Gli incentivi fiscali sono gli stessi ma i tetti massimi di investimento sono maggiori e più stringenti i criteri sulla composizione del piano a favore delle PMI: sono le caratteristiche di fondo dei PIR alternativi, Piani Individuali di Risparmio compatibili con quelli tradizionali.

Vediamo dunque come funzionano i PIR, come sottoscriverli e quali vantaggi o rischi comportano.

Piani di Investimento Individuali: cosa sono

I PIR, Piani Individuali di Risparmio, sono investimenti di medio-lungo periodo che godono di particolari agevolazioni fiscali (niente tasse se si mantiene l’investimento per almeno cinque anni, hoding period minimo per legge), destinati esclusivamente a privati e fondi di previdenza (niente investitori istituzionali). Questi piani d’investimento sono pensati per far affluire risorse alle piccole e medie imprese non quotate, il cui accesso al capitale è più difficile. Con i nuovi PIR, dunque, l’industria del risparmio gestito offre dunque agli investitori uno strumento di sostegno diretto all’economia reale.

Come funzionano i PIR

Risparmio gestito, si punta su fondi aperti e PIR 2 Marzo 2022 Si tratta di Piani che aggregano diversi strumenti finanziari calibrati in base a vincoli di legge: una quota parte deve essere concentrato sulle PMI (azioni o bond) ed è vietato investire in strumenti di finanza derivata, se non in particolari casi (ad esempio attraverso OICR PIR compliant) e solo a copertura dei rischi. Per almeno il 70% devono essere investimenti qualificati, ovvero strumenti finanziari anche non negoziati, emessi o stipulati con imprese residenti nello Stato, nella UE o nello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.

Il PIR può investire negli strumenti finanziari emessi dall’impresa, su prestiti erogati alle imprese o in loro crediti. Il limite alla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalla stessa o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo è pari al 20% (rispetto al 10% dei PIR ordinari). Nella quota del 70% degli investimenti qualificati, possono rientrare anche strumenti emessi dalle società immobiliari. Nel PIR possono rientrare anche quote di prestiti di fondi di credito cartolarizzati, strumenti di social lending gestiti mediante piattaforme da società iscritte all’albo, istituti di pagamento regolamentati.

Tipologie di PIR

I nuovi PIR hanno una percentuale alta di investimento nelle PMI (Small Cap, FTSE Italia Growth, segmento Star): investono almeno il 70% del valore complessivo del piano, direttamente o indirettamente, in strumenti emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Con i nuovi PIR si possono investire fino a 150mila euro all’anno, un milione e mezzo di euro complessivi.

I PIR tradizionali (introdotti con la Manovra 2017) investono almeno il 70% in strumenti emessi da imprese, di cui il 25% non quotate su FTSE MIB o indici analoghi di altri mercati regolamentati e per un altro 5% in imprese che non appartengano né al FTSE MIB né all’indice dedicato alle Midcap di Borsa Italiana. Con i PIR tradizionali si possono investire 30mila euro l’anno e 150mila complessivi.

Uno stesso investitore può essere titolare di un Piano costituito ai sensi della precedente disciplina (legge 232/2016) e di uno composto secondo il dl 34/2020 (decreto Rilancio).

Come sottoscrivere i PIR

Un PIR non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di altro piano di risparmio a lungo termine costituito. I soggetti abilitati a costituire un PIR sono:

intermediari finanziari residenti o stabili organizzazioni di intermediari esteri abilitati al risparmio amministrato: banche, società di intermediazione mobiliare, fiduciarie che amministrano beni per conto terzi, Poste Italiane, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, società di gestione del risparmio.

residenti o stabili organizzazioni di intermediari esteri abilitati al risparmio amministrato: banche, società di intermediazione mobiliare, fiduciarie che amministrano beni per conto terzi, Poste Italiane, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, società di gestione del risparmio. imprese di assicurazione residenti nel territorio dello stato, oppure con stabile organizzazione, o ancora con rappresentante fiscale in Italia (che farà da sostituto d’imposta).

Quanto rendono i PIR

Nel 2021 il risparmio gestito ha mostrato una buona crescita. In base ai dati di Assogestioni, si registra una raccolta netta pari di 23,2 miliardi di euro, soprattutto grazie ai fondi aperti che hanno portato ben 13 miliardi. Per quanto riguarda i Piani Individuali di Risparmio, invece:

i PIR ordinari hanno registrato sottoscrizioni nette per 380 milioni, chiudendo l’anno con un patrimonio di 21,2 miliardi;

hanno registrato sottoscrizioni nette per 380 milioni, chiudendo l’anno con un patrimonio di 21,2 miliardi; i PIR alternativi (erano 16 quelli censiti al 31 dicembre scorso) hanno chiuso il 2021 con una dotazione patrimoniale complessiva di 1,7 miliardi.

I vantaggi fiscali dei PIR

Il vantaggio fondamentale dei PIR per il risparmiatore è rappresentato dall’esenzione fiscale sui rendimenti, ma per valutare la convenienza dell’investimento bisogna considerare tutti i costi di gestione. Per godere dell’esenzione fiscale, il vincolo dell’investimento nell’economia reale deve inoltre essere mantenuto per almeno cinque anni. Gli incentivi fiscali sui PIR sono compatibili con quelli relativi all’investimento nel capitale delle startup innovative.

La Legge di Bilancio ha introdotto un credito di imposta sul valore degli investimenti delle persone fisiche effettuati nel 2021 in caso si subiscano perdite, minusvalenze e differenziali negativi derivanti dai piani costituiti dal 1° gennaio per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021: il suo ammontare è pari alle perdita e alla minusvalenza realizzata, fino a un tetto massimo del 20% delle somme investite inizialmente.

In pratica, se dopo cinque anni si liquida l’investimento con una performance negativa del PIR, si gode comunque di un bonus fiscale del 20% rispetto al capitale investito. L’eventuale perdita rimanente si compensa con altre plusvalenze da redditi diversi nei quattro periodi d’imposta successivi (come previsto per ogni fondo comune d’investimento). Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) si utilizza in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite F24.

Svantaggi e rischi

Un rischio tipico dei PIR e la concentrazione degli investimenti su strumenti emessi da imprese italiane, che può rappresentare in via teorica una eccessiva esposizione sul rischio Italia (per la scarsa diversificazione geografica). Pesa anche il vincolo di investimenti in strumenti emessi da PMI, con implicazioni di alta volatilità.

Quanto costa investire in PIR

Gli oneri da sostenere possono essere significativi, perché oltre a commissioni di gestione (1,5% medio, con punte oltre al 4% come ad esempio per i PIR assicurativi) e d’ingresso (2,5%), molti PIR prevedono anche commissioni di performance, con un’applicazione non standardizzata tra i vari i gestori: hanno un costo pari al 10-20% dell’extra rendimento rispetto al benchmark. Alle commissioni possono aggiungersi altre voci di spesa: apertura conto titoli, negoziazione strumenti quotati. Infine, bisogna considerare gli eventuali oneri che scattano in caso di disinvestimento prima dei cinque anni, oltre al contestuale recupero della tassazione prevista in questi casi.