Incentivi auto, ultima chiamata: i veicoli ancora in sconto fino a dicembre

Ancora disponibili alcune tipologie di incentivi auto previsti dall’ecobonus del MISE, per l’acquisto di veicoli M1 con emissioni di CO2 comprese tra 21 e 60 g/km.

C’è tempo fino alla fine dell’anno per richiedere gli incentivi auto concessi dell’Ecobonus auto ministeriale per l’acquisto di veicoli non inquinanti: i fondi a disposizione, tuttavia, iniziano a scarseggiare e allo stato attuale ammontano a 79.356.158,00 euro le risorse disponibili limitatamente alla categoria M1 con emissioni di CO2 comprese tra 21 e 60 g/km.

Sono esauriti, invece, i fondi per la concessione di incentivi per auto M1 CO2 0-20 e veicoli M1 CO2 61-135. Non ci sono più risorse neppure per l’Ecobonus sule auto usate.

Incentivi auto addio: dal 2025 una nuova politica per l'Automotive 8 Novembre 2024 Considerando la fascia di emissioni di CO2 comprese tra 21 e 60 g/km, invece, è possibile utilizzare gli incentivi per acquistare un modello plug-in, ottenendo risorse fino a 4mila euro (senza rottamazione) e un importo che varia tra 5500 euro e 8mila euro con rottamazione a seconda della classe di appartenenza (da Euro 0 fino a Euro 4).

Semaforo verde dal MIMIT anche per coloro che vogliono ottenere l’Ecobonus per l’installazione di impianti metano o GPL sulla propria auto, così come per l’acquisto di veicoli commerciali N1 ed N2 e per i mezzi da adibire a Taxi o Ncc.

Sul sito ufficiale dedicato all’Ecobonus auto, lo ricordiamo, è possibile monitorare in tempo reale i fondi residui per gli incentivi: