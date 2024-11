In aumento il reddito delle famiglie italiane

Il reddito medio delle famiglie italiane cresce più della media OCSE e di quello nelle grandi economie come Germania, Francia e USA.

Il reddito medio delle famiglie italiane è aumentato in media dell’1% nel secondo trimestre del 2024, una percentuale nettamente superiore allo 0,4% registrato nella media OCSE.

Il dato è stabile rispetto a quello del periodo gennaio-marzo e superiore a quelli registrati da altre grandi economie europee, come Francia e Germania.

Il reddito delle famiglie nel secondo trimestre 2024

I dati diffusi dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo si riferiscono a 15 paesi OCSE, che in media nel secondo trimestre 2024 hanno visto un aumento medio del reddito reale delle famiglie pari allo 0,4%, dunque in deciso calo rispetto all’1,3% del confronto.

Il dato resta comunque superiore a quello del PIL pro capite (si ottiene dividendo il prodotto interno lordo per il numero di abitanti), che nello stesso periodo è stato pari allo 0,3%.

Italia sul podio OCSE

Guardando alle prime sette economie del mondo, l’Italia segna i risultati migliori, insieme alla Gran Bretagna .

Fra i peggiori c’è la Germania, che registra una contrazione sia del reddito medio (-0,2%) sia del PIL pro capite (-0,3%). Rallentamenti negli Stati Uniti, con reddito pro capite in crescita dello 0,3%, dall’1,2% del trimestre precedente, che sconta evidentemente le riduzioni delle retribuzioni dei dipendenti e dei pagamenti delle prestazioni sociali. Francia in aumento dello 0,3%, ma con flessione rispetto allo 0,5% del primo trimestre 2024.

Da segnalare, fra le altre economie europee, la performance del Portogallo che segna il risultato migliore con una crescita del 2,1%, guidata prevalentemente dalle retribuzione dei dipendenti. Male invece l’Olanda, con la contrazione più vistosa fra le economie esaminate (-2,3%), pur a fronte di una crescita dello 0,9% del PIL pro capite. In pratica l’economia è cresciuta, mentre le entrate delle famiglie nel Paesi Bassi si sono ridotte principalmente a causa di un calo dei redditi patrimoniali e di aumenti delle tasse.