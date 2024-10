Due anni di Governo Meloni: il bilancio delle riforme e dei traguardi raggiunti

L’Esecutivo Meloni, ha pubblicato il bilancio dei suoi primi due anni di governo, insediatosi il 22 ottobre 2022 alla guida della prima donna Presidente del Consiglio.

Con una presentazione in forma di slide, il documento “Due anni di Governo Meloni” (clicca per scaricare il PDF) sintetizza le principali riforme e misure avviate per rilanciare l’economia, migliorare la coesione territoriale e rafforzare il ruolo dell’Italia sul piano internazionale.

Tra i temi trattati: lavoro (più occupazione e contratti stabili), famiglie e natalità (Assegno Unico e congedi parentali), giustizia (riforme per accelerare i processi, pene più severe e maggiori tutele), sicurezza (potenziamento Forze di Polizia, misure contro immigrazione clandestina e criminalità organizzata), Piano Mattei (nuove sinergie di cooperazione con i Paesi africani per lo sviluppo reciproco), infrastrutture (investimenti in strade, autostrade, rete ferroviaria e sicurezza energetica), Presidenza italiana del G7 (nuove sfide globali e iniziative per l’Africa, inclusione e disabilità), turismo e cultura (valorizzazione del patrimonio italiano e riforme per un turismo più competitivo).

Ancora: sviluppo sostenibile, scuola del merito, università e ricerca, riforma della Pubblica Amministrazione sport e giovani, transizione digitale, rilancio del Sud, riforme costituzionali.

Lavoro e crescita economica

Uno dei punti centrali del programma di governo è stato l’impegno per migliorare il mercato del lavoro.

Durante questi due anni, l’Italia ha registrato un significativo aumento del tasso di occupazione, che ha raggiunto il massimo storico del 62,3%, con 834.000 nuovi posti di lavoro. Particolare attenzione è stata posta alla stabilità lavorativa, con 800.000 contratti stabili.

Inoltre, il governo ha introdotto una serie di misure per favorire l’occupazione giovanile e femminile, oltre alla riduzione del precariato e al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro​.

Un’importante riforma fiscale pensata per i lavoratori è stata poi il taglio del cuneo contributivo per i redditi fino a 35.000 euro, in vigore dal maggio 2023.

Previsti anche incentivi alle imprese, con esoneri contributivi in favore di chi assume e misure per il rilancio della competitività del Sud con misure di sostegno ai giovani imprenditori.

Politiche sociali e sostegno alle famiglie

Il Governo Meloni ha voluto concentrarsi sulle famiglie, con l’introduzione di nuove misure di sostegno.

L’Assegno Unico è stato potenziato, con aumenti destinati alle famiglie con almeno tre figli. Inoltre, il congedo parentale è stato esteso di un mese, con un’indennità pagata all’80%.

Un’altra iniziativa importante è stata l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, sostituito dall’Assegno di Inclusione con nuovi criteri di funzionamento​.

Riforme istituzionali e sicurezza

Sul piano delle riforme istituzionali, il governo ha compiuto passi significativi con l’approvazione della legge sull’Autonomia Differenziata, che disciplina le intese tra lo Stato e le Regioni su 23 materie, tra cui sanità e istruzione. È in discussione anche la riforma costituzionale sul Premierato, definita da Meloni “la madre di tutte le riforme”, che punta all’elezione diretta del Presidente del Consiglio​.

In materia di sicurezza, l’esecutivo ha adottato il cosiddetto Decreto Rave, che prevede pene fino a 6 anni per chi organizza occupazioni illegali. Altre misure riguardano la regolamentazione delle intercettazioni, la lotta all’immigrazione clandestina e il contrasto alla criminalità organizzata, in particolare con la legge sull’ergastolo ostativo e il potenziamento delle operazioni contro i boss mafiosi.

Ruolo internazionale e rapporti bilaterali

Sul fronte internazionale, il governo Meloni ha consolidato la posizione dell’Italia, impegnandosi a favore dell’Ucraina nel conflitto contro la Russia e intraprendendo diverse missioni diplomatiche. L’Italia ha anche assunto la presidenza del G7 nel 2024, rafforzando la sua centralità nelle dinamiche globali e ampliando i rapporti con Paesi strategici, come gli Stati Uniti e la Cina​.

Sfide future e obiettivi di legislatura

Guardando al futuro, il governo intende proseguire con riforme ambiziose, continuando a lavorare per migliorare la competitività del Paese e la sua posizione internazionale.

Il cammino tracciato dal Governo Meloni mira a consolidare i traguardi raggiunti e a rispettare il patto programmatico sottoscritto con i cittadini nelle elezioni del 2022, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’economia e garantire una maggiore coesione territoriale​.