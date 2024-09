Manovra 2025: verso nuove aliquote e scaglioni IRPEF

Tagli fiscali per il ceto medio: il Governo studia nuove aliquote e scaglioni IRPEF fino a 60mila euro e l'estensione della flat tax per gli autonomi.

Il Governo sta lavorando su una Manovra economica per il 2025 che introduca nuovi tagli alle tasse per i lavoratori con redditi fino a 60mila euro, considerati ceto medio.Vuol dire rimodulare non soltanto le aliquote impositive ma anche gli scaglioni IRPEF, dopo il primo intervento attuato nel 2024 con la riforma fiscale.

Secondo quanto anticipato dal Viceministro dell’Economia Maurizio Leo, intervenuto al Telefisco del Sole 24 ore, l’obiettivo per il prossimo anno è quello di alleggerire il peso fiscale sul ceto medio, mantenendo al contempo gli sgravi IRPEF sui redditi più bassi (ex Bonus Renzi) e gli sconti sulle trattenute previdenziali (taglio del cuneo fiscale) per i dipendenti con redditi fino a 35mila euro.

Vediamo le novità in vista sul potenziamento della riforma IRPEF.

Nuove aliquote e scaglioni IRPEF 2025

Riforma detrazioni fiscali e nuova IRPEF in Manovra 2025 12 Settembre 2024 Tra le modifiche in discussione, c’è una possibile riduzione dell’aliquota IRPEF a beneficio dei redditi tra 28 e 60mila euro. Attualmente, la fascia di reddito tra 18 e 50mila euro è tassata al 35%, mentre l’aliquota massima del 43% si applica per i redditi superiori a 50mila euro. Con la nuova riforma, l’aliquota massima verrebbe applicata solo oltre i 60mila euro di reddito, mentre fino a questa soglia si applicherebbe il 33%. Come ha spiegato Leo:

Se possibile vediamo di andare più in là, allargando lo scaglione a 60.000 euro e togliendo così 10.000 euro all’aliquota maggiore del 43%.

L’intervento sul ceto medio richiederebbe risorse stimate tra i 2,5 e i 4 miliardi di euro. Il quadro delle risorse disponibili sarà tuttavia chiaro solo alla fine di ottobre, quando saranno noti i dati definitivi relativi al gettito del Concordato Preventivo Biennale, sul quale il Governo sta spingendo in modo particolare, proprio allo scopo di fare cassa. Non a caso, oltre alla “minaccia” di controlli ulteriori per chi non aderisce, ci sarebbe in vista una proposta di sanatoria sui redditi evasi dal 2018 in poi.

Le risorse per la Manovra e il “tesoretto” Giorgetti

L’andamento positivo delle entrate tributarie, superiore alle aspettative, sta alimentando il cosiddetto “tesoretto” di extra gettito. Quest’anno, rispetto alle previsioni del Documento di economia e finanza (DEF) di aprile, le entrate hanno già superato di almeno 3 miliardi di euro le stime iniziali. Tuttavia, questo margine di manovra extra sarà disponibile solo per il 2024, mentre dal 2025 non sarà più possibile contare su tale risorsa.

La definizione precisa delle misure dipenderà dalle risorse che emergeranno nelle prossime settimane. Il Governo punta a utilizzare queste entrate per finanziare la riduzione delle aliquote Irpef e sostenere ulteriori interventi a favore delle famiglie e dei lavoratori.

Flat Tax autonomi ed esoneri INPS per dipendenti

La flat tax per i lavoratori autonomi è un altro elemento centrale della Manovra. Attualmente, la soglia di reddito per usufruire della tassa piatta è fissata a 85mila euro, ma la Lega ha proposto di innalzarla a 90-95 mila euro. Forza Italia ha espresso il proprio appoggio a questa richiesta, che mira a estendere il regime fiscale agevolato a un maggior numero di Partite IVA in regime forfettario.

Le modifiche agli scaglioni Irpef e l’estensione della flat tax saranno possibili solo grazie alle risorse generate dal buon andamento dei conti pubblici. Tuttavia, la realizzazione concreta di queste misure dipenderà dai dati definitivi sul gettito fiscale previsti per fine ottobre.

Dal punto di vista dei lavoratori dipendenti, è invece previsto il mantenimento degli attuali sgravi IRPEF sui redditi fino a 28mila euro (sarebbe l’ex Bonus Renzi, oggi trasformato in trattamento integrativo fino a 100 euro), nonché la riduzione dei contributi INPS dovuti per i redditi fino a 28mila euro (sconto fino al 7% sulla trattenuta IVS), meglio nota come taglio del cuneo fiscale.

Quest’ultima misura è stata pensata per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle con redditi medio-bassi, che sono le più colpite dall’inflazione. Un obiettivo confermato anche per il 2025

La manovra per il prossimo anno si preannuncia quindi come un tentativo ambizioso di ridurre ulteriormente il carico fiscale per il ceto medio e i lavoratori autonomi, mantenendo al contempo sgravi per i redditi più bassi.