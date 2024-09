Revisione ISTAT conti pubblici, scendono deficit e debito

Migliorano i dati su deficit e debito, cambia la curva del PIL: i dati aggiornati ISTAT influenzano positivamente le risorse per la Manovra 2025.

L’ISTAT ha pubblicato l’attesa revisione dei conti pubblici nazionali che aggiorna l’andamento degli ultimi anni: se il PIL 2023 non brilla, il miglioramento del deficit e del saldo primario liberano un minimo di risorse in più per la Legge di Bilancio.

I nuovi dati potrebbero infatti fornire al Governo un po’ di respiro nel predisporre la Manovra 2025, che deve iniziare a ridurre il disavanzo in linea con il Piano Strutturale di Bilancio da presentare all’Unione Europea in base al nuovo Patto di Stabilità.

Il ricalcolo ISTAT sui conti pubblici

Meloni e Confindustria su politiche UE e Manovra 2025 18 Settembre 2024 La revisione generale ISTAT dei Conti Economici Nazionali è stata effettuata in accordo con le raccomandazioni europee che prevedono operazioni di questo tipo almeno ogni cinque anni. L’ultima era avvenuta nel settembre del 2019, a 5 anni di distanza dalla precedente.

Nel 2023, scendono sia il PIL, allo 0,7% dallo 0,9% stimato a marzo, sia il rapporto deficit/PIL, al 7,2% rispetto al precedente 7,4%. Il dato, corretto al ribasso per il 2023, è invece al rialzo nel 2022 e 2021 rispetto alle stime precedentemente fornite. Migliora anche il debito, nel 2023 al 134,6%, valutato invece al 137,3% nel DEF, il Documento di economia e finanza sulla base del quale vengono impostate le politiche economiche.

Cambiano i dati sull’andamento del PIL

In base al ricalcolo, commenta l’ISTAT, «rispetto alle stime diffuse a marzo 2024, il PIL nominale del 2021 è risultato superiore di circa 21 miliardi e nel 2022 e 2023, rispettivamente, di 34 e 43 miliardi».

In termini assoluti, anche la crescita del PIL 2023 è stata superiore alle precedenti stime; è il tasso di variazione che si è invece fermato allo 0,7%, con una flessione di 0,2 punti rispetto allo 0,9% del DEF di marzo.

«Il PIL in volume del 2023 si è attestato a un livello per la prima volta superiore al massimo raggiunto prima della crisi finanziaria del 2008».

Migliorano deficit e debito

Per quanto riguarda gli altri principali indicatori macroeconomici, «la revisione generale dei conti economici e degli aggregati di finanza pubblica ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL che, per il 2022 e per il 2023, si attesta rispettivamente a -8,1% e -7,2% (dal -8,6% e -7,4% nelle stime rilasciate lo scorso aprile)».

In tabella i principali dati su deficit e debito.

L’impatto sul PSB e sulla Manovra 2025

Piano Strutturale di Bilancio: deficit italiano sotto il 3% nel 2026 17 Settembre 2024 Sono dati importanti in vista della predisposizione del PSB (Piano Strutturale di Bilancio) da inviare a Bruxelles, che contiene il percorso di rientro dalla procedura per deficit eccessivo. Il Governo italiano ha approvato il 17 settembre scorso uno schema di PSB, riservandosi di aspettare i dati ISTAT di revisione prima di inviarlo al Parlamento e successivamente alla Commissione UE. Per farlo, ha chiesto all’esecutivo comunitario una proroga rispetto alla scadenza prevista del 20 settembre.

A cascata, l’impatto è positivo anche per la messa a punto della Manovra 2025. L’andamento dei conti pubblici è infatti fondamentale per mettere a punto la Legge di Bilancio, perché consente di individuare le risorse disponibili, quest’anno scarse.

Entro la fine del mese il Governo dovrà approvare la nota di aggiornamento al DEF, e a metà ottobre la manovra vera e propria.