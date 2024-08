Trattamento integrativo IRPEF: conguaglio bonus nel 730

Bonus IRPEF nel 730: recupero del trattamento integrativo in dichiarazione dei redditi per i dipendenti beneficiari ma con busta paga senza ex Bonus Renzi.

Anche il trattamento integrativo IRPEF fino a 100 euro erogato in busta paga ai dipendenti è soggetto alle consuete operazioni di conguaglio nel 730 in fase di dichiarazione dei redditi.

Vediamo come è applicato in busta paga l’ex Bonus Renzi e come recuperarlo nel 730/2024 se non è stato pagato correttamente nel corso del precedente anno d’imposta.

Come recuperare il Bonus IRPEF nel 730

Per recuperare gli importi spettanti e non fruiti in busta paga, il trattamento integrativo IRPEF può essere ricevuto a conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro oppure tramite dichiarazione dei redditi. In pratica, nel momento in cui il CAF (per il 730 cartaceo) o l’Agenzia delle Entrate (per quello precompilato) effettuano il calcolo dell’imposta dovuta, verificheranno anche se è stato correttamente applicato durante l’anno il trattamento integrativo spettante in base al reddito.

Se ciò non è avvenuto (ossia se il datore di lavoro non lo ha già erogato in busta paga), allora si beneficerà dell’intero importo annuo (1200 euro) se spettante, in diminuzione delle imposte dovute. Esattamente dome se fosse una detrazione IRPEF di quelle inserite nella dichiarazione dei redditi.

Il Bonus IRPEF eventualmente fruito, deve essere indicato nel rigo C14 del quadro C. Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’importo del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi e le detrazioni, per poi indicarlo nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Al contrario, se dal conguaglio emerge che il bonus non spettava, scatta il recupero d’imposta. Per evitarlo, chi sa già di non averne diritto può effettuare la rinuncia al Bonus IRPEF- Renzi (online sul sito INPS o noiPA oppure con una comunicazione al datore di lavoro).

Quali requisiti per il Bonus IRPEF in busta paga?

Con reddito fino a 15mila euro annui spetta un trattamento integrativo pari a 100 euro al mese esentasse (se le detrazioni da lavoro non superano l’imposta dovuta).

Con reddito fino a 28mila euro annui il trattamento è riconosciuto (in misura ridotta) a condizione che la somma delle detrazioni al 19% dell’IRPEF spettanti nell’anno d’imposta (spese mediche, interessi passivi del mutuo prima casa, ecc.) superino l’imposta lorda, con un importo del bonus pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Per i redditi fino a 28mila euro, le detrazioni da considerare rispetto all’imposta dovuta sono le seguenti:

articolo 12 comma 1 del TUIR: detrazioni per carichi di famiglia;

articolo 13 comma 1: detrazioni lavoro dipendente,

articolo 15, comma 1, lettera a: prestiti e mutui agrari,

articolo 15, comma 1, lettera b: mutui acquisto prima casa,

articolo 15, comma 1, lettera c: spese sanitarie,

articolo 15, comma 1-ter: mutuo costruzione prima casa,

articolo 16-bis: detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

Come si calcola il Bonus IRPEF da 100 euro

Per chi ha un reddito lordo fino a 15mila euro annui e detrazioni da lavoro inferiori all’imposta dovuta, il calcolo del trattamento integrativo IRPEF è pari a 1200 euro annui (erogati in busta paga ogni mese nella misura di 100 euro per ciascuna mensilità oppure conguagliati a fine anno nel 730).

Nel 2024 si sta applicando ancora ma con un diverso metodo di calcolo, necessario a compensare gli effetti dell’accorpamento dei primi due scaglioni d’imposta.

Per i redditi fino a 15mila euro, l’ex Bonus Renzi spetta se l’imposta lorda dovuta è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (che per il 2024 sono aumentate a 1.955) diminuita di 75 euro in rapporto ai giorni di lavoro effettivi (così da tornare ad un valore di 1.880 euro di detrazione massima).

Inserendo nel calcolo delle spettanze la diminuzione, si ottiene l’applicazione standard del bonus: lo prende in misura piena chi ha un reddito da lavoro fino a 15mila euro, mentre fino a 28mila euro spetta in misura ridotta se le detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) non superano l’imposta lorda dovuta.

Per il solo 2024, il trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda – con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e assimilati – è superiore alla detrazione sui redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno e riferita alla sola detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir e non anche a quelle del secondo e terzo periodo.

Per chi ha un reddito tra 15mila e 28mila euro ed avanza un credito al netto di tutte le detrazioni spettanti rispetto all’imposta lorda dovuta, il calcolo del trattamento è rapportato alla capienza fiscale rimasta ed è pari alla differenza tra detrazioni complessive spettanti e IRPEF lorda dovuta.

E poiché per il datore di lavoro è difficile conoscere tale informazione, in genere si rimanda la verifica al conguaglio di fine anno, con il calcolo che ricade in capo al sostituto d’imposta (o al CAF).

Bonus IRPEF: a chi spetta il trattamento integrativo?

Il bonus in busta paga spetta ai soli dipendenti (non riguarda i pensionati). Il suo importo annuo complessivo è di massimo 1200 euro ripartito in 12 mensilità (100 euro mensili), spettante in misura piena per i contribuenti con capienza fiscale (sopra la no tax area) che non superano i 15mila euro di reddito; si riduce poi progressivamente per i redditi fino a 28mila euro se le detrazioni superano l’imposta lorda (la differenza corrisponde al bonus).

La voce nel cedolino paga che lo riguarda è denominata “trattamento integrativo” Art.1, comma 1 DL 3/2020, (poi modificato dall’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2022). Per il il solo 2024, il decreto 216/2023 modifica il requisito originario per farlo corrispondere a quello 2023 in coordinamento con i nuovi scaglioni IRPEF

L’impatto della riforma degli scaglioni IRPEF che avvantaggerebbe i redditi tra 15mila e 28mila euro, infatti, viene annullato da un diverso metodo di calcolo: di conseguenza, nel 2024 non cambia lo stipendio netto il busta paga con riferimento a questo bonus.

Guida al Bonus IRPEF 100 euro: scheda completa

Il Bonus Renzi da 80 euro in busta paga (articolo 1 del DL 66/2014), con l’articolo 1 del DL 3/2020 convertito nella Legge 21/2020 è stato sostituito dal nuovo trattamento integrativo da 100 euro, che spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 28mila euro lordi.

Bonus da 80 a 100 euro: cosa è cambiato nel tempo

Nel 2014, il Bonus Renzi di importo annuo pari a 640 euro era stato introdotto per i dipendenti con RAL fino a 24mila euro, riducendosi fino ad azzerarsi a quota 26mila euro. Reso strutturale dall’articolo 1, commi da 12 a 15 della Legge 190/2014, il credito di imposta saliva a 960 euro nel 2025. La Legge 21/2020 ha trasformato il bonus in un trattamento integrativo fino a 100 euro al mese (nuovo trattamento integrativo di 100 euro (1.200 euro l’anno dal 2021) in busta paga per redditi da lavoro dipendentenon superiori a 28.000 euro. La Legge Bilancio 2022 (art. 1, comma 3, legge 234/2021) ha modificato i requisiti: con reddito fino a 15.000 euro spetta il bonus intero, tra 15.000 e 28.000 spetta un trattamento integrativo parziale se la somma delle detrazioni fiscali spettanti supera l’IRPEF lorda dovuta.

Per quali redditi spetta oggi il Bonus 100 euro

I beneficiari del trattamento integrativo sono solo i titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato (inclusi i lavoratori delle Forze dell’Ordine), compresa cassa integrazione, mobilità e indennità di disoccupazione. Sono esclusi:

redditi da pensione e assegni equiparati;

compensi dei lavoratori soci delle cooperative;

indennità e compensi a carico di terzi per incarichi esterni;

borse di studio, premi o sussidi per studio o addestramento professionale;

redditi da collaborazioni;

remunerazioni dei sacerdoti;

prestazioni pensionistiche complementari;

compensi per lavori socialmente utili.

Esclusioni dalla platea dei beneficiari

Sono esclusi i contribuenti con reddito da lavoro che risultano incapienti e quelli che, pur avendo un’imposta lorda IRPEF da versare, sono titolari di un reddito complessivo che sfora il tetto massimo dei 28.000 euro.

Utilizzo del Bonus IRPEF fino a 100 euro

Il bonus 100 euro è un credito IRPEF erogato dal datore di lavoro o su richiesta (previa rinuncia al bonus) dall’Amministrazione finanziaria, in modo automatico sulla base dei requisiti noti al sostituto d’imposta, e con conguaglio finale a fine anno in sede di dichiarazione dei redditi nel 730 oppure in sede di conguaglio fiscale in busta paga.