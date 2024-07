Rinnovato il CCNL Turismo 2024: primi aumenti da subito

Dopo oltre 40 ore di trattativa, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) del Turismo. Le novità riguardano i lavoratori nel comparto turistico, ricettivo-alberghiero, coinvolgendo circa 28mila aziende e 290mila occupati, che diventano 410 mila nella stagione estiva.

L’intesa, in vigore dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027 e firmata dalle principali sigle sindacali con Federalberghi e Faita (associate a Confcommercio Imprese per l’Italia), prevede significativi aumenti salariali e interventi su welfare aziendale, la parità di genere e la tutela della genitorialità.

Vediamo di seguito tutte le novità in dettaglio e gli incrementi tabellari 2024-2027 con il calendario degli accrediti in busta paga.

CCNL Turismo: aumenti salariali

L’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo (qui il testo) segna un importante passo avanti per la tutela dei diritti dei lavoratori del settore, migliorando le condizioni economiche e introducendo nuove tutele in tema di parità di genere, genitorialità e lotta alla discriminazione.

Il CCNL si applica ai lavoratori impiegati presso alberghi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, ostelli, bed and breakfast e tutte le altre attività turistico-ricettive italiane, alberghiere ed extralberghiere, comprese le attività connesse (centri congressi, stabilimenti termali e balneari, bar e ristoranti).

L’accordo prevede un aumento economico a regime di 200 euro al quarto livello d’inquadramento, che sarà erogato in più tranche fino a novembre 2027.

Un primo scatto salariale da 70 euro, che sarà pagato con la retribuzione del mese di giugno 2024. Sono previste ulteriori 4 rate, che determineranno l’aumento complessivo di 200 euro.

Al termine di questo percorso, la retribuzione per il quarto livello sarà di circa 1.750 euro lordi per quattordici mensilità.

Livello d’inquadramento Aumento economico Quarto livello 200 euro Retribuzione finale (4° livello) 1.750 euro (14 mensilità)

CCNL Turismo: aumenti tabellari per livello

In tabella presenta l’aumento degli stipendi per i vari livelli dal luglio 2024 al novembre 2027:

Livello Valore A Lug-24 2.309,93 Giu-25 2.366,94 Mag-26 2.416,82 Apr-27 2.466,71 Nov-27 2.495,22 B Lug-24 2.138,57 Giu-25 2.191,35 Mag-26 2.237,53 Apr-27 2.283,72 Nov-27 2.310,11 1 Lug-24 1.992,50 Giu-25 2.041,68 Mag-26 2.084,71 Apr-27 2.127,73 Nov-27 2.152,32 2 Lug-24 1.821,13 Giu-25 1.866,07 Mag-26 1.905,40 Apr-27 1.944,73 Nov-27 1.967,20 3 Lug-24 1.717,55 Giu-25 1.759,94 Mag-26 1.797,04 Apr-27 1.834,13 Nov-27 1.855,32 4 Lug-24 1.620,69 Giu-25 1.660,69 Mag-26 1.695,69 Apr-27 1.730,69 Nov-27 1.750,69 5 Lug-24 1.519,93 Giu-25 1.557,44 Mag-26 1.590,27 Apr-27 1.623,09 Nov-27 1.641,85 6S Lug-24 1.461,49 Giu-25 1.497,57 Mag-26 1.529,13 Apr-27 1.560,69 Nov-27 1.578,72 6 Lug-24 1.440,78 Giu-25 1.476,34 Mag-26 1.507,45 Apr-27 1.538,57 Nov-27 1.556,35 7 Lug-24 1.350,12 Giu-25 1.383,45 Mag-26 1.412,60 Apr-27 1.441,76 Nov-27 1.458,42 Ecco il dettaglio degli incrementi con le relative scadenze:

Premi di risultato ad ampio raggio

I contratti integrativi, aziendali e territoriali possono integrare anche per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo i premi di risultato, prevedendo quote di retribuzione aggiuntive legate agli incrementi della produttività, della competitività, della qualità e della redditività.

Nuovi indicatori da utilizzare (in via opzionale) per la misurazione di questi target sono dettagliati nel accordo di rinnovo del CCNL. Ad esempio, i premi possono scattare se le recensioni online sono particolarmente positive oppure se si registra una forte fidelizzazione dei clienti con un ritorno di precedenti clienti nelle strutture, oppure si verifica un forte aumento delle vendite dirette.

Resta comunque applicabile l’opzione di ricorso ai classici indicatori riferiti all’andamento dei tassi di occupazione e del fatturato.

Proroga contratti a termine

Il rinnovo del CCNL Turismo aggiorna anche la disciplina dei contratti a termine, prevedendo la possibilità di prorogare i contratti oltre i 12 mesi, sino a un massimo di 24 mesi.

Tra le fattispecie previste, nello specifico, si ammettono le proroghe dei contratti a tempo determinato nell’ambito di grandi eventi che interesseranno tutto il Paese da qui ai prossimi anni, come ad esempio il Giubileo 2025.