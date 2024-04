Deficit Italia, il più alto nella UE: i dati Eurostat e la procedura d’infrazione

Deroghe alla cessione da Superbonus e riforma dei crediti edilizi per incentivare le riqualificazioni per la Direttiva Case Green: le ipotesi allo studio.

Guida al rientro nel mercato tutelato dell’energia elettrica

Energia elettrica: regole e scadenze per il rientro nel mercato tutelato dei clienti domestici non vulnerabili: come passare al servizio a tutele graduali.