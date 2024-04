Debito pubblico, Freni: il DEF tiene ma serve un taglio di spesa

Per il Viceministro all’Economia, le cifre non si discosteranno molto da quelle già previste nella NaDEF .

Molta fiducia, forse anche un po’ troppa alla luce del debito accumulato, complice il fardello del Superbonus, la cui spesa per lo Stato vale oltre 200 miliardi. Da qui il bisogno di tirare i cordoni della borsa:

«Abbiamo speso per i bonus molto più di quello che spenderemo per il PNRR, ed è sempre debito», ha ricordato Freni, secondo cui tuttavia «non ci sono preoccupazioni particolari» in merito al rapporto deficit/PIL, stimato al 7,2% dall’Istat ma con l’obiettivo di arrivare al 4,3% nella NaDEF.

Cambio di passo sui crediti d’imposta

Di fatto, l’abolizione della cessione del credito e dello sconto in fattura per il Superbonus dovrebbe permettere di attribuire al 2023 la spesa effettiva, lasciando al 2024 e alle successive annualità le sole detrazioni d’imposta pluriennali. E per 2025 il focus di Governo, come ha spiegato Freni, sarà su crediti d’imposta.

Debito ancora in aumento