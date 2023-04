Ponte sullo Stretto: costo 10 miliardi, cantieri da giugno 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende attuativo il progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina: ecco cosa prevede.

Il decreto legge 35/2023 per il riavvio del progetto del ponte dello Stretto di Messina è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, confermando il testo del “Decreto Ponte”, approvato in Consiglio dei Ministri il 16 marzo con la formula “salvo intese”.

Il Settimanale di PMI.it: il Ponte che Lega 30 Marzo 2023 La società Stretto di Messina si trasforma in una società in house con la partecipazione di Rfi, Anas, Regioni Sicilia e Calabria, Mef e Mit. L’obiettivo è di aprire i cantieri entro l’estate del 2024.

Il costo per la realizzazione del Ponte e delle opere ferroviarie e stradali su entrambe le sponde è stimato in 10 miliardi. Prevista la realizzazione di sei corsie stradali e due binari ferroviari, per una capacità pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno.

Il progetto prevede la realizzazione di un ponte sospeso, con campata centrale tra 3.200 e 3.300 metri, per 3.666 metri di lunghezza complessiva comprensiva delle campate laterali.

Prevista una resistenza sismica fino a 7,1 di magnitudo sulla scala Richter e stabilità garantita fino ad una velocità del vento di 270 km/h.