Le auto a benzina, ibride ed elettriche più economiche del 2024

Auto a benzina, ibride ed elettriche più economiche del 2024, con e senza eco-incentivi: i veicoli sul podio, le caratteristiche e i prezzi di listino.

Con e senza incentivi auto 2024, con il caro prezzi gli italiani cercano ancora auto piccole ed economiche, soprattutto per muoversi in città. Essendo il mercato ancora indietro sul versante elettrico (per gli alti costi dei veicoli e la difficoltà di ricarica, anche stradale, vista la penuria di colonnine e spazi adeguati), chi cerca di risparmiare guarda ancora alla fascia basse delle auto a benzina.

Gli incentivi 2023 (Ecobonus auto) sono già esauriti per la fascia 61-135 g/km ma c’è speranza per la tornata di nuovi incentivi 2024 attesa a marzo (con ulteriori formule rispetto a quelle attuali, che premieranno la rottamazione ed il basso ISEE).

In base ai prezzi di listino 2024, vediamo di seguito le auto a benzina, le ibride (mild hybrid) e le lettriche più economiche (sotto i 20mila euro) da acquistare con e senza eco-incentivi statali, focalizzandoci sui modelli che rientrano nei segmenti A (city car) e B (piccole).

Auto a benzina: i 4 modelli 2024 più economici

Al primo posto, tra le auto a benzina più economiche del 2024, c’è la nuova Dacia Sandero. Con emissioni 121 – 115 g/km ed un consumo di carburante combinato di 5.4 – 5 l/100 km, ha un prezzo di listino a partire da 13.250 euro IVA inclusa. Per la versione Stepway si sale a 15.300 m si cambia anche classe di emissioni (1 40 – 125 g/km) e di c onsumi (carburante combinato 6.2 – 5.5 l/100 km). Al secondo posto, sempre tra le auto a benzina più economiche del 2024, si colloca la Kia Picanto. Con emissioni 129 – 118 g/km e un consumo di carburante combinato di 5.7 – 5.2 l/100 km, ha un prezzo di listino a partire da 14.550 euro IVA inclusa. Al terzo posto, tra le auto a benzina più economiche del 2024 troviamo la Renault Twingo. Con emissioni 118 – 117 g/km e un consumo di carburante combinato di 5.7 – 5.2 l/100 km, ha un prezzo di listino a partire da 15.350 euro IVA inclusa. Al quarto posto, con uno scarto di prezzo davvero minimo c’è la Mitsubishi Space Star (emissioni 112 g/km e consumo 4.9 l/100 km ), di listino a partire da 15.500 euro IVA inclusa.

Le 4 auto ibride più economiche del 2024

Proseguiamo la nostra carrellata delle auto piccole più economiche del 2024 con tre modelli ibridi, che accedono anche a sostanziosi sconti in concessionaria.

FIAT Panda (emissioni 120 g/km e consumo combinato di 5.3 l/100 km): prezzo da 15.500 euro IVA inclusa Lancia Ypsilon (emissioni 111 – 110 g/km e consumo combinato di 4.9 l/100 km): prezzo da 17.650 euro IVA inclusa. FIAT 500 Hybrid (emissioni 106 – 104 g/km e consumo combinato di 4.7 – 4.6 l/100 km): prezzo da 17.700 euro IVA inclusa. FIAT Panda Cross (emissioni 120 g/km e consumo combinato di 5.3 l/100 km): prezzo da 18.600 euro IVA inclusa

Auto elettrica più economica del 2024

E per chi è disposto a spendere un po’ di più per farsi trovare pronto con le future limitazioni UE? L’automobile elettrica più economica disponibile sul mercato italiano è al momento la Nuova Dacia Spring: con un importante restyling che la rende ancora più competitiva, si porta a casa con meno di di 20mila euro.