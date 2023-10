Decreto taglia tasse: revisione IRPEF e IRES assieme alla Manovra

Decreto "taglia tasse" atteso nel CdM del 16 ottobre, assieme alla Legge di Bilancio 2024: accorpamento scaglioni e incentivi per aziende che assumono.

In arrivo un Decreto Taglia Tasse, in attuazione della legge delega fiscale: assieme allo schema della Legge di Bilancio, nel Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre è atteso un decreto con le nuove agevolazioni IRES per le imprese che assumono e l’accorpamento degli primi due scaglioni IRPEF per il 2024.

A fornire le anticipazioni è stato il Sole24Ore, secondo cui il decreto fornirà un primo assaggio di riforma fiscale, seppur con misure che potrebbero non essere ancora strutturali ma limitate al 2024, in attesa di maggiori coperture finanziarie.

Manovra e Riforma fiscale: cosa aspettarsi dal CdM del 16 ottobre

La Legge di Bilancio 2024 è pronta 12 Ottobre 2023 Secondo le indiscrezioni di stampa, dunque, nel prossimo Consiglio dei Ministri (già convocato per la mattina di lunedì 16 ottobre, per il momento senza pubblicazione dell’ordine del giorno), potrebbe essere presentato un primo decreto in attuazione di alcune tra le misure più attese tra quelle contenute nella riforma fiscale.

Il Decreto Taglia Tasse, di fatto, dovrebbe essere focalizzato su una riduzione (temporanea) dell’aliquota IRPEF per le persone fisiche con redditi fino a 28mila euro ed in uno sgravio IRES per le aziende che si impegnano, anche in via programmatica, a portare a termine nuove assunzioni.

Nello stesso giorno è atteso anche lo schema della Legge di Bilancio 2024, le cui misure saranno integrate da quelle previste nei decreti fiscali collegati.

Accorpamento scaglioni IRPEF: solo per un anno?

Riforma scaglioni IRPEF: nuove anticipazioni 31 Maggio 2023 Da quanto emerge dalle prime indiscrezioni di stampa, l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito sotto l’aliquota IRPEF del 23% potrebbe essere una misura a tempo.

Come noto, l’intenzione del Governo è quella di ridurre in via permanente le aliquote da quattro a tre (possibilmente a partire dal 2024) con l’applicazione dell’aliquota minima (oggi al 23%) non soltanto per i redditi fino a 15mila euro ma anche per quelli fino 28.000 euro lordi.

Per contenere i costi, il decreto potrebbe prevedere la riforma IRPEF al solo 2024, in via sperimentale.

Mini-IRES per aziende che assumono e non solo

Mini IRES per aziende che assumono e investono: le novità in arrivo 22 Settembre 2023 Sul versante IRES, dal Decreto Taglia Tasse potrebbe arrivare la riduzione dell’aliquota dal 24% al 15% per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato nel corso del 2024 nuova forza lavoro.

La mini-IRES è peraltro una delle indicazioni già previste dalla legge delega sulla riforma fiscale, che in realtà contempla l’applicazione di un’aliquota scontata non solo per le nuove assunzioni ma anche per gli investimenti qualificati e partecipazione dei dipendenti agli utili dell’impresa.