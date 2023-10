Tutte le tappe in calendario per la Manovra economica 2024, le anticipazioni sulle misure contenute nella Legge di Bilancio e i decreti collegati.

Entra nel vivo la Legge di Bilancio 2024: NaDEF e scostamento di bilancio approvati dal Parlamento, vertici di politici conclusi, colloqui con le parti sociali pianificati e lunedì 16 ottobre approdo in Consiglio dei Ministri.

Lo stesso giorno il Governo predisporrà il Documento Programmatico di Bilancio da inviare a Bruxelles. Particolarmente importante quest’anno, perché i numeri della NaDEF prevedono un deficit sopra il 3% previsto dal Patto di Stabilità, anticipando la maggiore flessibilità che sarà però concessa solo dal 2024.

Vediamo con precisione il calendario della Manovra.

Il calendario della Legge di Bilancio 2024

Manovra: approvato lo scostamento di bilancio 11 Ottobre 2023 L’11 ottobre è stata una giornata intensa. Prima le Camere hanno approvato la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, poi anche lo scostamento di Bilancio per finanziare le misure 2024 da inserire nel Ddl. In serata c’è stato anche un vertice di maggioranza fra la premier Giorgia Meloni e i capigruppo delle forze che sostengono il Governo (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati).

Venerdì 13 ottobre sono programmati gli incontri con le parti sociali per illustrare ai loro rappresentanti il disegno di legge della Manovra. Infine, lunedì 16 ottobre si terrà il Consiglio dei Ministri durante il quale sarà approvato il ddl.

Il Governo svela la Legge di Bilancio 2024 11 Ottobre 2023 I vertici con le parti sociali sono fissati in agenda per la serata di venerdì 13 ottobre. Prima il Governo incontra imprese e sindacati: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria, Abi, Ania, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copragri, Alleanza Cooperative Italiane. A seguire le altre altre sigle datoriali di categoria: Ance, Confimi Industria, Confapi, Confetra, Confedilizia, Confimprese Italia, Finco, Cisal, Confsal, Usb, Cida, Ciu, Confedir, Confprofessioni, Confeservizi, Confintesa.

Prevedibilmente, a margine degli incontro ci saranno nuove anticipazioni sui contenuti della manovra, dopo quelli già forniti nelle ultime settimane con al presentazione della NaDEF.

Lunedì 16 ottobre, il programma prevede il Consiglio dei Ministri di approvazione della manovra. Attesi all’ordine del giorno anche il DPB (Documento Programmatico di Bilancio con la sintesi delle misure in Manovra) da inviare alla Commissione UE ed un decreto fiscale collegato.

In base ad indiscrezioni di stampa, in quest’ultimo provvedimento potrebbe confluire la global minimun tax, ovvero la fissazione di una tassazione minima per le multinazionali sul fatturato che producono in Italia.

Se tutto dovesse procedere secondo questo calendario, entro fine mese la Legge di Bilancio dovrebbe arrivare in Parlamento (in genere ci vogliono diversi giorni fra l’approvazione in CMM e la bollinatura del testo che poi viene discusso alle Camere). Negli ultimi anni ha sempre richiesto tempi più lunghi del previsto.

L’anno scorso le tempistiche sono state condizionate da quelle di inizio legislatura (abbiamo votato a fine settembre, il Governo si è insediato a metà ottobre), per cui la Manovra aveva avuto un iter molto veloce.

Di fatto, si può dire che la Legge di Bilancio 2024 è la prima vera e propria manovra economica dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. L’iter parlamentare parte in Senato, poi si passerà alla Camera, L’approvazione definitiva deve avvenire per consentire l’entrata in vigore il primo gennaio. Normalmente il voto finale arriva a ridosso della pausa per le festività natalizie.

Quanto vale e cosa c’è nella Manovra 2024

In base alle attuali anticipazioni, si attende una Finanziaria da 22 miliardi. I 17,5 miliardi dello scostamento approvato per il 2024, che derivano dalla differenza fra deficit tendenziale e programmatico, rappresentano gran parte delle risorse a disposizione per questa Legge di Bilancio.

La misura più costosa sarà il taglio del cuneo fiscale per garantire l’aumento in busta paga ai dipendenti con RAL fino a 35mila euro lordi. Si abbina ad un pacchetto di agevolazioni per famiglie a basso reddito e almeno due figli. Dato per certo anche il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego.

Riforma aliquote IRPEF e reddito imponibile: verso nuove regole 18 Settembre 2023 Fra le altre misure annunciate ci sarebbe anche il primo step della riforma fiscale, con la riduzione delle tasse grazie all’accorpamento in tre scaglioni IRPEF partendo dai redditi più bassi (applicando l’aliquota inferiore ad una platea più vasta di contribuenti). Da capire quando scatterà questa novità, trattandosi di una misura alquanto costosa.

Maggiori dettagli si conosceranno quando sarà presentato il Ddl di Bilancio, che a questo punto dovrebbe coordinarsi con i decreti collegati alla Manovra e a quelli attuativi della legge delega per la riforma del Fisco.