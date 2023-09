Trimestre anti-inflazione: l’elenco dei negozi aderenti

Online l'elenco di tutti i negozi che offrono prodotti a prezzi calmierati d ottobre a dicembre: come funziona il trimestre anti inflazione.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, una selezione di prodotti alimentari e di prima necessità nei supermercati e nei punti vendita che aderiscono al Trimestre anti-inflazione saranno venduti a prezzi contenuti.

Sul portale del ministero delle Imprese e del Made in Italy c’è l’elenco di tutti i negozi che aderiscono.

Trimestre anti inflazione: quali negozi aderiscono

Trimestre anti-inflazione: il paniere di prodotti scontati 22 Settembre 2023 L’elenco completo degli esercizi commerciali nei quali si trovano i prodotti a prezzi controllati è suddiviso per Provincia e Comune: si clicca sulla città di interesse e si ottiene il dettaglio dei negozi.

Fra gli altri: i supermercati Esselunga, Conad, Decò, Despar, Penny market, COOP, CRAI, Il Gigante, Sigma, i negozi NaturaSì, moltissime farmacie.

I prodotti scontati dal 1° ottobre

I prezzi scontati a scaffale riguardano alimentari, farmaci, prodotti per l’infanzia e la cura della persona, generi di largo consumo. Possono essere scontati anche prodotti venduti online. In questo ultimo caso, l’iniziativa vale se il singolo esercente espone il bollino digitale nel carrello online.

I prodotti che fanno parte del paniere anti inflazione sono contrassegnati da specifico logo, in modo da essere immediatamente riconoscibili. Il logo può essere esposto all’ingresso del negozio o usato in altri canali di comunicazione al pubblico, in base alle regole della propria associazione di categoria.

Di quanto calano i prezzi

Non c’è una regola rigida sul prezzo calmierato da attribuire a questi prodotti. I negozi aderenti si impegnano a prevedere prezzi contenuti e a non aumentarli per tutto il trimestre. Per il resto, sono liberi di calibrare l’offerta in diversi modi:

prezzi fissi,

promozioni,

carrelli a prezzo scontato o unico.

Per segnalare eventuali abusi o comportamenti scorretti, si può contattare il Garante dei prezzi (presso il MIMIT).

Gli accordi siglati

L’iniziativa promossa dal Governo coinvolge 32 sigle imprenditoriali della distribuzione e dell’industria alimentare. L’intesa è stata sottoscritta tramite specifici protocolli, dalle seguenti associazioni di categoria:

distribuzione : Federdistribuzione, Ancd – Conad, Ancc – Coop, Confcommercio, Fiesa – Confesercenti, Confcooperative – consumo e utenza, Confimprese, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfardis, Mnlf, Culpi, Fnpi, Unaftisp;

: Federdistribuzione, Ancd – Conad, Ancc – Coop, Confcommercio, Fiesa – Confesercenti, Confcooperative – consumo e utenza, Confimprese, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfardis, Mnlf, Culpi, Fnpi, Unaftisp; produzione alimentare : Federalimentare, Centromarca, IBC, Union alimentari Confapi, Unionfood, Assogiocattoli, Confimi industria;

: Federalimentare, Centromarca, IBC, Union alimentari Confapi, Unionfood, Assogiocattoli, Confimi industria; artigianato : Cna, Confartigianato, Casartigiani;

: Cna, Confartigianato, Casartigiani; cooperative : Legacoop agroalimentare, Confcooperative–Fedagripesca;

: Legacoop agroalimentare, Confcooperative–Fedagripesca; agricoltura: Coldiretti, Confagricoltura, Filiera Italia, Copagri, CIA.

Per informazioni sull’adesione, gli esercenti possono scrivere a udmgarante@mimit.gov.it.