Rincari in bolletta per luce e gas: le nuove stime ARERA

Bollette e luce gas, nuovi aumenti senza i necessari interventi di Governo: non si esclude una stangata d'autunno secondo Nomisma e ARERA.

Torna lo spettro dei rincari in bolletta per luce e gas: con l’avvio dell’autunno, secondo le previsioni, i rincari delle tariffe sono destinati a continuare nonostante l’intervento da parte del Governo. A spaventare è anche l’addio al mercato tutelato, programmto per i primi di gennai0 2024.

Ancora prima, però, con i primi freddi che incrementano i consumi, potrebbero verificarsi nuovi rincari a fronte dell’aumento stagionale delle tariffe per la materia prima, con un impatto significativo su cittadini e imprese.

Rincari per le bollette autunnali

Le stime di Nomisma, sintetizzate dal presidente Davide Tabarelli, prevedono un aumento del 9% nelle bollette del gas sui consumi di settembre e del 12% per quelle dell’ultimo trimestre per l’energia elettrica. Peggiori i numeri ARERA per i mesi a venire: la bolletta elettrica per la famiglia tipo sul mercato di maggio tutela segnerà +18,6% nel quarto trimestre 2023, nonostante il contributo integrativo straordinario pensato dal Governo per potenziare i bonus elettricità.

L’aumento della bollezza elettrica è dovuto alle quotazioni all’ingrosso (PUN) previste in aumento per il quarto trimestre 2023, anche a causa del costo del gas che aumenta nelle stagioni più fredde.

Aiuti in bolletta: le misure in arrivo

Bonus bollette e benzina fino a dicembre: ok al DL Energia 25 Settembre 2023 Con l’ultimo Decreto Energia, in realtà, il Governo ha già stabilito non soltanto la proroga degli sconti su IVA e accise per il gas e dei Social Bonus, ma anche di introdurre nuovi aiuti extra per compensare le spese di riscaldamento delle famiglie numerose a basso reddito. Ulteriori misure potrebbero essere incluse nella Legge di Bilancio 2024.

Questi interventi non saranno però attivi prima di gennaio prossimo. Nel frattempo, il DL Energia approvato nei giorni scorsi (con gli aiuti per la bolletta ed il bonus benzina per i titolai di social card “Dedicata a te”) ha prorogato i vari bonus bollette fino a fine anno per affrontare gli aumenti di luce e gas.

Per quanto concerne il nuovo contributo straordinario – crescente con il numero dei componenti familiari – il nuovo sconto arriverà in automatico a chi già riceve il bonus elettrico (famiglie con ISEE fino a 15mila euro oppure 30mila euro per quelle numerose).

Impatto insufficiente?

Fine mercato tutelato da gennaio 2024 22 Settembre 2023 Il timore, dinanzi alle stime sui rincari in arrivo, è che gli attuali bonus potrebbero non essere sufficienti per contrastare l’aumento dei prezzi.

Da qui, il generale appello a rivedere il calendario del passaggio obbligato dal mercto tutelato con tariffe ARERA a quello libero.