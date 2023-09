Bolletta del gas di nuovo in rialzo, timori per l’autunno

Aumento della bolletta del gas sul mercato tutelato: i consumi di agosto fatturati a settembre costano di più, in vista lo stop alle agevolazioni di Stato.

Dopo tre mesi di riduzione, torna a salire la bolletta del gas, che per i consumi di agosto vede una tariffa ARERA più cara del 2,3% rispetto a luglio.

Lo anticipa l’Autority per l’energia, con il consueto comunicato mensile di aggiornamento sui prezzi del gas sul mercato tutelato.

Il prezzo del gas torna a far paura

Bollette, stop alla maggior tutela luce e gas ma non per tutti 28 Agosto 2023 Come di consueto, il costo in bolletta è basato sull’andamento della quotazione media all’ingrosso del gas, che in agosto è salita rispetto a quella del mese di luglio.

Il prezzo della materia prima gas (CMEM,m) per i clienti con contratti in condizioni di tutela è infatti risultato pari a 33,21 €/MWh per i consumi di agosto conteggiati nella bolletta di settembre. Si tratta, appunto, di un +2,3% rispetto a luglio. Restano invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

Nei mesi precedenti il prezzo del gas in bolletta era invece costantemente sceso: -2,1% in luglio, -1,1% in giugno, -0,2% in maggio. In aprile c’era invece stata un’impennata del 22,4% rispetto a marzo, dopo tre mesi consecutivi di calo, ma rispetto all’anno precedente la bolletta era comunque scesa.

Il ruolo delle agevolazioni fiscali

Rincari d'autunno in arrivo: spesa e bollette, mutui e assicurazioni 21 Agosto 2023 Ricordiamo che fino alla fine del mese di settembre (terzo trimestre 2023) restano in vigore le agevolazioni previste dal decreto legge 79/2023: riduzione dell’IVA sul gas al 5% e azzeramento degli oneri generali di sistema.

Nell’anno scorrevole (settembre 2022 – agosto 2023), la spesa del gas per la famiglia tipo è di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (settembre 2021 – agosto 2022).