Riforma fiscale in tre fasi, Testi unici entro ottobre: ecco il programma

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha fatto il punto su modalità e tempi di attuazione della delega di riforma fiscale, che sarà un processo in tre fasi.

Riforma Fiscale: la roadmap dei decreti attuativi 5 Settembre 2023 Il passo propedeutico è stato già compiuto: si sono infatti già insediate le tredici commissioni a cui sono stati affidati compiti specifici: alla luce delle loro proposte saranno definiti gli schemi di decreti legislativi.

In parallelo, si procede con l’Agenzia delle Entrate per compilare i nuovi Testi unici, che saranno pronti in bozza entro ottobre e poi andranno in consultazione.

Riforma fiscale in tre step

Ecco le nuove dichiarazioni rilasciate dal Viceministro all’Economia in relazione alle tre fasi previste:

La prima è quella dei provvedimenti che non richiedono copertura, come i procedimenti o il calendario delle dichiarazioni ma anche il contenzioso e l’accertamento. Poi dovremo misurare le risorse a disposizione per capire quali misure potremo mandare in vigore da gennaio 2024, qui ci sarà un secondo gruppo di interventi. Infine, il terzo momento sarà quello delle norme che richiederanno risorse più impegnative, l’idea è di mettere a disposizione in consultazione i testi come abbiamo fatto per la global minimum tax.

Testi unici: prima bozza entro ottobre