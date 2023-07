Voli troppo costosi: il 20 luglio il Garante decide sul caro biglietti

Il Garante sui prezzi ha richiesto spiegazioni sul caro voli alle compagnie aeree attive in Italia: la Commissione di allerta si riunisce il 20 luglio.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ha chiesto spiegazioni dell’aumento anomalo dei biglietti dei voli interni per le sette principali compagnie aeree operative in Italia: ITA Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air.

Per le tratte nazionali, da maggio a maggio il costo è aumentato in media del 43,9% secondo l’Istat, con una curva in continua crescita a fronte di una domanda ancor più sostenuta con l’arrivo dell’estate.

Spiegazioni al Governo sul caro voli

Turismo e viaggi: 7 trucchi per risparmiare sui voli aerei 1 Giugno 2023 Nel mirino del MIMIT ci sono soprattutto i rincari dei biglietti per le tratte che collegano Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari.

Come ha spiegato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pertanto:

sono state chieste spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi e in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala, che dovranno essere fornite entro 10 giorni.

Il 20 luglio dunque si riunirà la Commissione di allerta rapida del Garante dei prezzi, per confrontare dati e motivazioni fornite dalle compagnie aeree, sulla falsariga di quanto già avvenuto per il caro-pasta e per gli aumenti anomali di altri prodotti di largo consumo, per i quali il Governo ha preso provvedimenti per calmierare i prezzi.

Come opera Mister Prezzi

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi (noto anche come “Mister Prezzi“) svolge una funzione di controllo e di verifica dei rincari anomali su segnalazione dei cittadini, al fine di evitare speculazioni di mercato.

Un’apposita Unità di Missione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si occupa di procedere alle analisi del caso e di proporre al Governo azioni mirate in seguito al riscontro di anomalie o dinamiche “sospette” dei prezzi.

Allo stesso tempo, effettua le segnalazioni del caso all’Antitrust, oltre a sollecitare ispezioni della Guardia di Finanza ed avviare azioni di moral suasion com quella appena intrapresa nei confronti delle compagnie aeree.

Strumenti utili per il consumatore

Il MIMIT mette a disposizione dei consumatori un Osservatorio dei Prezzi, per verificare le dinamiche di mercato per i beni e i servizi di largo consumo.

Disponibile anche il servizio per segnalare anomalie sui prezzi stessi.