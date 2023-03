Come risparmiare su trasferte e viaggi con le Error Fares

Tariffe pazze: come trovare biglietti super scontati e risparmiare su viaggi e trasferte sfruttando gli errori di prezzo su voli e non solo.

Per risparmiare sui costi di trasferte e viaggi ci sono dei trucchi che tutti possiamo mettere in pratica, prestando attenzione all’ora, il giorno e il mese in cui si cercano i biglietti e in cui programmare il volo aereo, ad esempio. Oltre a queste accortezze c’è un’altra possibilità di trovare voli low cost, ma anche hotel a prezzi super scontati, sfruttando gli errori che a volte commettono compagnie aeree, agenzie di viaggi, albergatori, siti di prenotazione e così via.

Stiamo parlando delle Error Fares, letteralmente tariffe errate, messe online per sbaglio e, solitamente, per brevissimo tempo. Vediamo bene che cosa sono, come trovarle e come acquistare biglietti a prezzi scontatissimi grazie ad esse.

Cosa sono le Error Fares?

Le Error Fares sono biglietti aerei o treni, tariffe per la prenotazione di strutture turistiche, noleggio auto, eventi, luoghi etc. che per varie ragioni, principalmente dovute a degli errori commessi da chi mette online le offerte, vengono venduti ad un prezzo di molto più basso rispetto alla media.

Da cosa sono causate le Error Fares?

Le Error Fares rappresentano delle occasioni uniche per risparmiare sui voli aerei e non solo, causate da un errore. Le cause di Error Fares più comuni sono quelle dovute ad un errore:

– umano degli addetti che pubblicando le tariffe, perché sbagliano a digitare la cifra o perché c’è stato un errore di comunicazione tra agenzia di viaggio e compagnia/hotel o quant’altro;

– tecnico dovuto ad esempio ad un bug del software, o per via di un errore di gestione del cambio di valuta, se il sito dal quale si sta acquistando il biglietto è straniero e presenta i prezzi in un’altra moneta;

– strategico, ovvero un errore commesso volutamente per scalare le le classifiche dei comparatori di prezzo: lasciando il prezzo stracciato online per pochissimo prezzo la compagnia ha delle perdite irrisorie dal punto di vista dei guadagni, ma riesce a rendersi più visibile.

Quanto durano le Error Fares?

Come abbiamo visto le Error Fares non sono delle offerte promozionali attivate volutamente. Trattandosi di errori, rimangono solitamente disponibili per pochissimo tempo, quello necessario ai responsabili per accorgersi che le tariffe pubblicate online sono errate. Se si è fortunati le tariffe super scontate grazie alle Error Fares rimangono disponibili per essere acquistate per qualche ora, raramente restano online oltre le 24 ore.

Quanto spesso avvengono le Error Fares?

Capite cosa sono le Error Fares e cosa le genera, è facile immaginare che queste occasioni di risparmio su viaggi e trasferte non avvengono con molta frequenza e che non si tratta di un fenomeno prevedibile. C’è da dire che un tempo le Error Fares si verificavano più spesso, oggi anche grazie ai software utilizzati, più intelligenti e accurati, si trovano più raramente. Ma non è impossibile trovarle. Fondamentale è sapere dove cercare gli errori tariffari ed essere pronti a cogliere l’occasione al volo.

Come trovare Error Fares?

Per riuscire a trovare una Error Fare è importante controllare frequentemente i prezzi di ciò a cui si è interessati (tratta aerea o ferroviaria, hotel, etc.), anche per essere informati su quello che è il sui costo medio standard e capire immediatamente che quello pubblicato è un prezzo decisamente più basso della media di mercato. In tal caso è molto probabile che ci si trovi davanti ad una Error Fare, da prenotare subito.

Una buona strategia è quella di attivare le notifiche per email o sms da parte dei motori di ricerca di voli, treni, alberghi, noleggi e così via, qualora registrino un calo nelle tariffe o offerte speciali.

Se non si ha un obiettivo di viaggio preciso è possibile restare informati sulle possibili Error Fares seguendo gli aggiornamenti degli esperti del settore. Ci sono infatti diversi siti e forum specializzati proprio nella ricerca di tariffe low cost ed Error Fares.

Dove trovare le Error Fares?

Tra i siti più noti e utilizzati tra quelli che promettono di intercettare tempestivamente possibili errori nei prezzi, a vantaggio di chi prenota un viaggio o un alloggio, ci sono: The Flight Deal, Secret Flying, Error Fare Alerts, Fly4Free, ITA Matrix, Skiplagged, Scott’s Cheap Flights.

Ho acquistato un biglietto con Error Fare, la compagnia me lo può annullare?

Purtroppo sì. Non succede quasi mai, ma a volte è successo che la compagnia aerea cancellasse il volo acquistato con un Error Fare. Il consiglio è di aspettare qualche giorno prima di procedere a prenotare anche l’alloggio e, qualora il volo venga cancellato, chiedere subito il rimborso, eventualmente presentando un reclamo. Solitamente in questi casi la compagnia aerea rimborsa il biglietto, erogando il corrispondente importo o uno sconto da applicare a un altro volo. Lo stesso può avvenire nel caso in cui la Error Fare acquistata non riguardi un volo aereo, ma un altro tipo di biglietto.