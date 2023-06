Inflazione e carrello spesa: il semaforo di Assoutenti

Assoutenti segnala in tempo reale il rincaro di beni, prodotti e servizi in base all'inflazione reale e programmata: come funziona e la classifica online.

Semaforo rosso per segnalare i prodotti rincarati eccessivamente, semaforo verde se l’aumento di prezzo rientra nell’inflazione programmata per l’anno in corso, semaforo giallo se il costo è aumentato meno dell’inflazione reale ma più di quella programmata.

E’ la nuova “segnaletica” per il carrello della spesa proposta da Assoutenti per guidare i consumatori nelle proprie scelte di acquisto, disponibile sul sito web dell’associazione e viene costantemente aggiornato.

Vediamo come funziona e come utilizzarla.

Quali prezzi aumentano di più per l’inflazione

Inflazione in aumento e potere d'acquisto in calo 29 Maggio 2023 Tra i beni che registrano i maggiori rincari ci sono prodotti alimentari come zucchero (+52,6% su anno), riso (+37,1%), latte conservato (+28,7%), olio di oliva (+24,6%), patate (+22,2%) e gelati (+22%) ma anche beni e servizi di particolare entità come voli nazionali (+43,2%) e internazionali (+36,6%).

All’interno del paniere Istat per il calcolo dell’inflazione non tutti i prodotti subiscono gli stessi aumenti di prezzo. Da qui l’utilità del semaforo prezzi. Al momento, l’inflazione misurata è al 7,6%, mentre quella programmata per il 2023 è al 5,4%. Quindi

, con un prezzo rincarato oltre il 7,6% rispetto all’anno scorso, scatta il rosso .

rispetto all’anno scorso, scatta il . Se il prezzo è aumentato meno del 5,4% il semaforo è verde .

il semaforo è . Se il rincaro è contenuto fra le due percentuali il semaforo è giallo.

La classifica dei rincari

Sul podio del semaforo rosso ci sono zucchero, voli nazionali e riso; seguono alimenti per bambini, margarina, yogurt, birre, pacchetti vacanza, energia elettrica, vegetali, burro, auto usate, cartoleria, farina, salumi, tè, caffè.

Sul podio del semaforo giallo ci sono automobili (+7,6%), lavatrici (7,5%), servizi domestici (7,4%). In coda alla classifica apparecchi per la lavorazione degli alimenti, ristoranti, bar e locali, automobili nuove. Nel mezzo carne bovina, sale, frutta fresca, mobili.

Sul podio del semaforo verde ci sono manutenzione e riparazione mezzi di trasporto, frattaglie, tessuti per arredamento e tendaggi. Fra i prodotti il cui prezzo è sceso rispetto all’anno scorso: gasolio per riscaldamento e per mezzi di trasporto, libri, benzina, articoli per bambini.