Il Settimanale di PMI.it: Novel Food

L’inchiesta della settimana è legata alla crescente produzione e consumo di “nuovi cibi”, tendenza inarrestabile che da un lato guarda ai futuri fabbisogni alimentari e dall’altro apre a nuovi investimenti e sviluppi di mercato. Al centro, il ruolo del Made in Italy come simbolo di qualità e driver di crescita economica, aperto alle nuove tecnologie ma prudente nel tutelare le proprie eccellenze.

Le pagine di attualità si focalizzano invece sull’alluvione in Romagna, che conta 8 miliardi di danni mettendo in ginocchio 5mila PMI agricole e spinge il Governo a scendere in campo con un provvedimento d’urgenza da 2 miliardi.

Le pagine di politica italiana si concentrano sulla riforma fiscale che entra nel vivo del dibattito parlamentare, mentre all’estero si parla di braccio di ferro con la UE sui grandi nodi della sostenibilità, con il crescente malcontento tra gli Stati Membri nei confronti di norme, divieti e regolamenti troppo vicini e troppo stringenti, che impegnano le aziende a investimenti irrealistici e mettono a rischi industria, crescita e consumi.