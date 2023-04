Il Settimanale di PMI.it: un Po secco

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 14 aprile e online in digitale con l'Edizione n.32: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 7 aprile l’Edizione n. 31 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta della settimana è legata alla siccità ed alle conseguenze economiche per il Paese e per le aziende italiane.

La Pianura Padana patisce la secca del Po, che attraversa territori capaci di produrre il 40% del PIL nazionale e che rifornisce d’acqua industria e agricoltura: scandagliamo le ricadute economiche di questa crisi e analizziamo il maxi-piano di governo.

La settimana politica si snoda tra il primo DEF del Governo Meloni, le nuove nomine per i vertici delle partecipate di Stato, lo stato di emergenza immigrazione e le nuove regole UE per l’industria dell’elettronica di consumo.

Sullo sfondo le consuete rubriche, le opinioni degli esperti su Fisco, Lavoro, Business, Welfare, Cybersecurity, Sostenibilità e Finanza, ed il più lo speciale sul Salone del Mobile.