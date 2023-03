Il Settimanale di PMI.it: il Ponte che Lega

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 31 marzo e online in versione digitale con l'Edizione n.30: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

Al centro dell’inchiesta di questa nuova edizione del Settimanale c’è il ponte sullo Stretto di Messina. Un progetto che è frutto di una precisa volontà politica ma che divide il Paese tra sostenitori e detrattori, potenzialità promesse e timori di un ennesimo fallimento a scapito di due tra le regioni d’Italia storicamente più disagiate.

L’analisi tecnica, economica e sociale a margine del progetto, aiuta il lettore a farsi un’idea delle prospettive di un’opera mastodontica che potrebbe attirare ingerenze mafiose ma anche collocare il nostro Paese al centro di un hub logistico nel cuore del Mediterraneo.

In questo numero, si parla anche di geopolitica, spaziando dalla crisi istituzionale francese a quella economica libanese, mentre in Patria parliamo di imprese protagoniste del Vinitaly, la più importante fiera enologica del mondo.

Nelle pagine finanziarie parliamo ancora di crisi bancarie e tassi e politiche monetarie, vi offriamo un approfondimento sulla questione Eurovita. E poi ancora le interviste esclusive e le rubriche curate dai nostri esperti e firme eccellenti su Fisco e Lavoro, Innovazione e Business, Sostenibilità e Made in Italy.