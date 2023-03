Il Settimanale di PMI.it: Dissapore di mare

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 10 marzo e online in versione digitale con l'Edizione n.27: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 10 marzo l’Edizione n. 27 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta di questa settimana riguarda il nodo sulle concessioni balneari. Il Governo Meloni non vuole cedere sulle regole UE a tutela della libera concorrenza ma rischia pesanti sanzioni per il ritardo con cui sono previste le prossime gare, temporeggiando con la mappatura delle aree demaniali interessate. Sullo sfondo, le aziende che da anni hanno investito in questo business e chiedono garanzie di continuità. Sull’altro piatto della bilancia, però, c’è il vero pomo della discordia: le tasse pagate, irrisorie in confronto al giro d’affari e al fatturato prodotto.

Un altro tema caldo della settimana è l’inchiesta della procura di Bergamo sulle responsabilità legate alla gestione Covid. A tal proposito, abbiamo intervistato Matteo Bassetti. Altro argomento scottante di questi giorni, analizzato nell’edizione n.27 del nostro magazine, è la questione migranti, questa volta vista dall’altra parte del confine. Sul fronte politico, in Italia si analizzano i primi passi di Elly Schlein ed all’estero le strategie di Giorgia Meloni per consolidare i rapporti economici con l’India.