Deroghe Superbonus: le opzioni sul tavolo

Per sgonfiare la bolla edilizia del Superbonus, il Governo studia deroghe alla cessione dei crediti per quattro categorie di beneficiari: le anticipazioni.

Resta lo stop generale alla cessione dei crediti edilizi ma si valuta la riapertura alle vecchie regole sul Superbonus per soggetti incapienti, case popolari, onlus e lavori con sismabonus: sono le prime anticipazioni sui lavori del tavolo tecnico presso il Ministero delle Finanze per sbrogliare la matassa dei crediti incagliati e dei cantieri bloccati.

Vediamo le nuove anticipazioni.

Cessioni: verso deroghe al Superbonus

Mettendo momentaneamente da parte l’ipotesi della compensazione con gli F24 delle banche relativi ai versamenti delle imprese e degli istituti di credito – strumento utile a disincagliare una piccola parte dei crediti ma non sufficiente a risolvere un problema da 19 miliardi – il MEF sta adesso valutando altre soluzioni percorribili, incamerando anche le proposte avanzate dalle diverse parti in causa.

Le 4 categorie di esenzioni allo studio

In particolare, sarebbero quattro le categorie di cedenti dei bonus in edilizia per i quali si dpvrebbe aprire la possibilità di un intervento in sede di conversione in legge del DL 11/2023:

contribuenti senza capienza fiscale (che pertanto non potrebbero sfruttare i bonus edilizi in dichiarazione dei redditi) nel perimetro di determinati requisiti, Onlus, Case Popolari, Super Sismabonus.

In tutti i casi, si tratterebbe di soluzioni temporanee, volte a permettere la conclusione dei lavori avviati o comunque ad evitare il collasso delle migliaia di imprese edili rimaste senza un mercato di riferimento nel quale avevano gi investito.

Il nodo dei conti pubblici

Eurostat, classificazione dei Bonus edilizi: classificazione a marzo 15 Febbraio 2023 Un nodo cruciale resta la classificazione contabile dei crediti edilizi nel bilancio dello Stato. Con l’aggiornamento Istat del primo marzo sulle stime del deficit 2020-2022, integrandovi i bonus edilizi (splmati nel triennio in bae a specifica classifciazione), si riscrivono i conti in base ai quali il Governo allarga o stringe i cordoni della borsa per disincagliare i crediti delle aziende cessionarie rimasti fermi in piattaforma.

Secondo le stime ANCE, si parla di 115mila cantieri bloccati in tutta Italia, 32mila ditte a rischio fallimento e 170mila lavoratori edili che rimarrebbero senza impiego. Cifre raddoppiate se si considerasse poi l’intero indotto di questo particolare mercato.

Il calendario dei lavori

Gli interventi migliorativi al decreto legge n.11 dello scorso 16 febbraio sono previsti in Parlamento, dopo il provvedimento è approdato in Commissione Finanze alla Camera e su cui sono partite le audizioni con le associazioni di categoria e gli esperti di settore.

Dopo l’aggiornamento Istat, il MEF riconvocherà le parti per un nuovo confronto sulle modifiche al Decreto Cessioni, volto a definire un doppio binario normativo – per un periodo transitorio – limitao alle deroghe che saranno alla fine stabilite.

Sullo sfondo, restano le proposte di proroga per il Superbonus villette e per i lavori senza CILAS al 17 febbraio.