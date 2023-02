Il Settimanale di PMI.it: al di là del Bonus e del Malus

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 24 febbraio e online in versione digitale con l'Edizione n.25: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 24 febbraio l’Edizione n. 25 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta della settimana non poteva che riguardare il blocco della cessione dei crediti edilizi ed il Superbonus, con il Governo che manda in pensione la stagione degli “incentivi a costo zero” e mette in crisi un comparto, quello delle Costruzioni, che in tre anni aveva prodotto oltre 2 punti di PIL. Il tema del deficit per lo Stato si lega a doppio nodo al destino di imprese e famiglie rimaste con l’amaro in bocca ed i conti in rosso.

Cosa succede adesso? Chi pagherà per i cantieri a metà? Che fine fanno i crediti incagliati? Quali sono i rischi per le aziende del settore? Il Settimanale cerca di rispondere interpellando i suoi esperti e dando voce alle istanze di tutte le parti coinvolte.

Sul fronte politico, la settimana nazionale è stata segnata dal tentativo di ricucire lo strappo con banche e imprese mentre quella internazionale ha visto nuovi sviluppi sul fronte diplomatico per quanto concerne la guerra in Ucraina.

Non mancano infine le consuete analisi finanziarie, le storie d’impresa, le rubriche sull’innovazione e l’economia della conoscenza.