Il Settimanale di PMI.it: WAR

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 17 febbraio e online in versione digitale con l'Edizione n.24: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

L’inchiesta della settimana è dedicata alla guerra in Ucraina, che festeggia tristemente il primo anniversario dall’invasione russa. Con ripercussioni drammatiche per tutta Europa. Quanto durerà ancora? Quale l’impatto per le imprese italiane? A queste e ad altre domande cercano di rispondere i nostri esperti, economisti e politologi.

Sul fronte nazionale ci occupiamo invece dell’analisi politica dei risultati delle elezioni regionali, con impatto forse su destra e sinistra e sulle prossime sfide di Governo. Non mancano gli approfondimenti sulle strategie antimafia del Paese, attuali e passate, in questi giorni al centro dei riflettori, con un intervento di Claudio Martelli (che, da ministro della Giustizia, introdusse il 41 bis) e un’intervista a Luigi De Magistris. C’è anche un’esclusiva: le dichiarazioni del pentito Buscetta su mafia e brigatisti.

Sul fronte UE ci sono le ultime novità in tema di regolamenti e restrizioni che impattano sull’industria e il mondo d’impresa, ma anche gli equilibri – a tratti malfermi – tra istituzioni italiane ed europee, tra tensioni legate alla guerra e non solo. Per la settimana internazionale, c’è anche l’analisi socio-politica del post-terremoto in Turchia e Siria e le tendenze d’Oltreoceano per quanto riguarda business e PMI, senza dimenticare sullo sfondo i trend della finanza e del risparmio.

In casa, infine, tante storie d’impresa tra Made in Italy, innovazione e sostenibilità, idee geniali e brevetti ad alto potenziale.