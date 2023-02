Il Settimanale di PMI.it: Tassi Vostri

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 10 febbraio e online in versione digitale con l'Edizione n.23: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 3 febbraio l’Edizione n. 23 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Lagarde e Zelensky sono i protagonisti della prima pagina di questa edizione de Il Settimanale, che si concentra su due macro temi: la politica monetaria della BCE (con le sue conseguenze su mercati – disorientati da una comunicazione a dir poco contraddittoria – e soprattutto sui mutui – con i tassi variabili alle stelle e quelli fissi che guardano al medio-lungo termine per tornare a stabilizzarsi) e la settimana politica nazionale e internazionale dominata da forti tensioni dentro e fuori i confini nazionali (caso Cospito, tensioni USA-Cina, impatto geopolitico del terremoto in Turchia e Siria, un nuovo tassello nella lunga storia d’amore/odio tra Italia e istituzioni europee) riuscendo ad arrivare anche sul palco di Sanremo.

Su questo numero c’è anche un’intervista al ministro Calderoli condotta dal direttore Claudio Brachino, per fare il punto sull’autonomia differenziata e sulla visione del ministro riguardo a questo delicato tema (“La mia autonomia? Come un treno ad alta velocità: il Sud littorina trainata dal Nord”).

Come di consueto, poi, ampio spazio è dedicato a storie d’impresa, opinioni degli esperti sui fatti salienti della settimana, trend finanziari, novità da Bruxelles. Nella sezione dedicata all’Economia della Conoscenza debutta infine una nuova rubrica che parlerà di TV, mecca audiovisiva ma anche economica e sociale.