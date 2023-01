Il Settimanale di PMI.it: “Tutti a casa da mamma Italia”

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 27 gennaio e online in versione digitale con l'Edizione n.21: ecco quali inchieste, interviste e analisi troverete.

In edicola da venerdì 27 gennaio l’Edizione n. 21 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta della settimana è sul reshoring, ossia il rientro delle aziende in Italia, fenomeno che interessa tutto il mondo occidentale e che per l’Italia presenta numerosi casi noti, rivelandosi da un lato portatore di grandi opportunità ma dall’altro anche la cartina al tornasole di molte criticità del Sistema Paese. Da qui un’ampia disamina, dal punto di vista produttivo, industriale, finanziario, fiscale, normativo, politico e geopolitico.

Il fatto della settimana, su cui si concentra anche l’editoriale del direttore Claudio Brachino è invece la questione delle intercettazioni, che si lega a doppio nodo con il caldissimo dossier Giustizia sul tavolo del Governo Meloni, in questi giorni impegnato anche sul fronte del consolidamento delle fondamenta per un hub europeo dell’energia da collocare proprio in Italia.

Sullo sfondo, le tensioni politiche legate allo scacchiere intorno a Russia e Ucraina.

Per le imprese, si parla anche della stretta UE in ambito green che interessa anche tante aziende italiane. E poi ci sono moltissime storie eccellenti di sostenibilità a tutto tondo ed anche di reshoring, non soltanto produttivo ma anche finanziario, all’insegna di un Made in Italy che nel 2023 è per tanti versi ad una svolta.

E non dimentichiamo lo speciale Elezioni, anche per questa settimana focalizzato sul voto della Lombardia, con tre interviste a tutto campo ai “partecipanti” in gara: Fontana, Moratti, Majorino.

Cos’altro aggiungere? Le rubriche con i casi di innovazione, i trend finanziari, le aziende da seguire, le tendenze dal mondo d’impresa. E poi l’ampia sezione dedicata all’economia della conoscenza: mostre, titoli in sala, mete turistiche, etichette musicali ed enologiche. Chi più ne ha più ne metta.