Il Settimanale di PMI.it: Pax Flat Tax

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 25 novembre e online in versione digitale con l'Edizione n.12: inchieste, reportage e analisi politiche.

In edicola da venerdì 25 novembre l’Edizione n. 12 del Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF tramite App.

L’inchiesta della settimana si concentra sui fisco, nel suo complesso rapporto con le imprese e sui tentativi di Governo si spianare la strada, tra misure di immediato impatto per lenire il peso del carico eccessivo e obiettivi di lungo termine per rendere la compliance qualcosa di più di uno slogan.

I primi passi si compiono con la Legge di Bilancio, sulla quale definiamo un primissimo bilancio, contestualizzandolo nello scenario economico attuale ed in quello politico post-voto.

In questo numero ci sono poi, come di consueto, i tanti contenuti che animano le nostre rubriche: la settimana politica, quella internazionale, le novità da Bruxelles, i trend della finanza, le storie di innovazione e di sostenibilità, le PMI eccellenti, ed anche un interessante reportage sulla COP27.