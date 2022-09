Lotteria Scontrini: estrazione 22 settembre, i codici vincenti

Estrazione Lotteria degli Scontrini di giovedì 22 settembre: ecco i codici vincenti ai quali sono stati assegnati i 15 premi settimanali.

Quella di giovedì 22 settembre è stata la quarantacinquesima estrazione settimanale della Lotteria Nazionale degli Scontrini. Ad essere assegnati sono stati 15 premi da 25.000 euro per chi ha effettuato gli acquisti con metodi puramente cashless, mostrando in cassa il codice lotteria, e 15 premi da 5.000 euro per i rispettivi esercenti.

Ogni settimana su PMI.it riportiamo i codici scontrino risultati vincenti all’estrazione della Lotteria degli Scontrini. Vediamo dunque chi ha vinto la Lotteria del 22 settembre.

Lotteria Scontrini, estrazione 22 settembre

A vincere i premi settimanali messi in palio con la Lotteria degli Scontrini e, in particolare, con l’estrazione n. 45 del 22/09/2022 sono stati i seguenti codici scontrino, relativi agli acquisti con metodi di pagamento digitale registrati dal 12 settembre 2022 al 18 settembre 2022.

Ricordiamo che, come sempre, l’assegnazione effettiva dei premi è subordinata alle verifiche di correttezza delle estrazioni. Tra le cause di nullità ci sono eventuali scontrini estratti relativi a dei resi, duplicati e così via.

Come vincere alla Lotteria degli Scontrini

Per tentare la vincita alla Lotteria degli Scontrini bisogna generare il codice personale sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo al momento dell’acquisto al negoziante, che cattura il codice a barre tramite lettore ottico o digita il codice alfanumerico. In caso di vincita, anche l’esercente riceverà il corrispondente premio in palio.

Per ogni scontrino elettronico di importo superiore a 1 euro, pagato con metodo cashless, il sistema genera biglietti virtuali per partecipare alla lotteria (un biglietto virtuale per ogni euro speso). Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Per avere più possibilità di vincere alla Lotteria degli Scontrini basta effettuare tutti i propri acquisti con metodi cashless, mostrando in cassa il codice lotteria.

Come verificare la vincita

I codici scontrino estratti possono essere consultati ogni settimana su PMI.it o sul sito ufficiale della riffa di Stato. La partecipazione alle estrazioni e le eventuali vincite, nonché il numero di scontrini partecipanti alle estrazioni e il numero di biglietti della lotteria generati, possono inoltre essere sempre monitorati accedendo all’area riservata del portale mediante identità digitale SPID, CIE o CNS.

L’eventuale vincita viene comunicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, segnalando l’obbligo di recarsi presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Per riscuotere i premi si hanno 90 giorni di tempo, dopo di che la vincita verrà versata all’Erario.