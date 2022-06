La lotteria degli scontrini diventa istantanea

Emendamento al decreto PNRR 2: Lotteria Scontrini istantanea, con estrazione diretta alla cassa dopo il pagamento, da definire premi e nuove regole.

La Lotteria degli Scontrini non ha dato i risultati attesi in termini di promozione dei pagamenti digitali, per cui il Legislatore interviene per renderla più appetibile: nell’ambito della conversione in legge del Decreto PNRR, un nuovo emendamento rende la lotteria istantanea. Non più (o non solo, questo è ancora da capire) estrazioni periodiche verifica immediata della vincita alla cassa: l’acquirente che partecipa con il suo codice, saprà subito se ha vinto qualcosa.

Il meccanismo sarà stabilito da uno o più provvedimenti applicativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. I documenti di prassi dovranno anche stabilire l’entità dei premi estratti al pagamento.

Come funziona oggi la Lotteria degli Scontrini

Un punto da chiarire è la modifica alle regole attuali. La Lotteria Nazionale degli Scontrini prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. Quella settimanale concede 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e da 15mila euro per i commercianti, mentre i premi mensili sono pari a 100mila euro per chi compra e 20mila euro per gli esercenti (10 premi per ognuna delle categoria). Infine, c’è l’estrazione annuale da 5 milioni per chi compra e da 1 milione per chi vende.

Le novità sulla Lotteria istantanea

Bisogna capire se la nuova modalità istantanea si sommerà a queste estrazioni periodiche o se invece le sostituirà. O, ancora, se ne sostituirà soltanto alcune (ad esempio, quelle settimanali o mensili, oppure se sparirà anche il premio annuale).

Infine, bisogna capire se la Lotteria degli scontrini istantanea comporterà nuove modalità di adesione. Al momento, per partecipare bisogna infatti generare un codice lotteria, utilizzando l’apposito strumento online (si inserisce il proprio codice fiscale, viene generato un codice lotteria che bisogna mostrare al commerciante nel momento in cui si effettua l’acquisto). Si tratta di un meccanismo che in realtà sembra compatibile anche con le nuove modalità istantanee, ma ripetiamo: su questo interverranno istruzioni successive.

L’iter di approvazione

Attenzione: per il momento si tratta di un emendamento approvato, quindi bisogna aspettare la fine dell’iter di conversione del decreto PNRR 2 (dl 36/2022) per sapere innanzitutto se ci sarà l’approvazione definitiva. A quel punto, bisognerà attendere i provvedimenti attuativi.