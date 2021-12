Lotteria Scontrini, doppio appuntamento con la riffa di Stato: i biglietti vincenti dell'estrazione del 9 dicembre che assegna premi settimanali e mensili.

Doppio appuntamento con l’estrazione della Lotteria degli Scontrini: giovedì 9 dicembre 2021 c’è stata sia la seconda estrazione settimanale (che ha assegnato i consueti 40 premi settimanali) sia quella mensile (con ulteriori 10 premi mensili per gli acquirenti e altrettanti per i gli esercenti). In attesa della prossima estrazione settimanale (che si terrà giovedì 16 dicembre 2021), vediamo quali sono tutti gli scontrini vincenti di questa ultima estrazione, che fanno riferimento ad acquisti effettuati presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e presso esercizi di prossimità: a risultare vincenti in questa estrazione sono stati quelli effettuati presso le città di Ravenna, Varese, Treviso, Verona, Vicenza, Pescara e Brescia.

Vediamo dunque tutti i 50 codici vincenti relativi ai biglietti estratti il 9 dicembre 2021 (concorso mensile N° 36 – 2021).

Lotteria Scontrini

Lotteria degli Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 La Lotteria degli Scontrini è l’iniziativa attuata dal Governo italiano all’interno del Piano cashless che si pone l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, promuovendo i pagamenti elettronici e tracciabili. Per partecipare alla Lotteria Nazionale degli Scontrini e avere la possibilità di essere estratti e vincere i premi in denaro messi in palio dalla riffa di Stato, è dunque necessario effettuare acquisiti:

in negozio ;

; di importo almeno pari a 1 euro ;

; mostrando il proprio codice della Lotteria al momento del pagamento;

al momento del pagamento; pagando con metodi digitali.

In questo modo il sistema genererà un biglietto virtuale per ogni euro speso. Sono esclusi dalla L0tteria degli Scontrini i pagamenti in contanti e quelli relativi all’acquisto di biglietti per i musei, le spese effettuate in farmacia, dall’ottico, dal veterinario e sugli e-commerce.

Vincite e premi

Le vincite vengono:

rese note con la pubblicazione sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it;

comunicate ai vincitori dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla riffa di stato;

segnalate nell’area riservata del portale, accessibile con credenziali SPID, dove è anche possibile consultare il riepilogo dei propri acquisti e dei biglietti ad essi relativi che hanno partecipato alle diverse estrazioni.

In caso di vincita, si avranno 90 giorni di tempo per riscuotere i premi. Se i premi non vengono riscossi entro tale termine le somme vengono versate all’Erario.

Attenzione: segnaliamo un errore nella visualizzazione dei risultati relativi alle estrazioni del 9 dicembre: nell’elenco delle estrazioni mensili sono stati caricati i risultati delle estrazioni settimanali e viceversa.

Ricordiamo inoltre che l’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei competenti uffici. L’estrazione potrebbe infatti essere dichiarata nulla e da ripetere qualora il biglietto estratto risultasse associato a un corrispettivo:

già vincente nel corso della stessa estrazione;

riferito a un codice lotteria di una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi o che abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati;

annullato o reso.

Estrazione Lotteria Scontrini

Con le estrazioni settimanali la lotteria mette a disposizione 40 premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti.

per gli acquirenti: 15 premi dal valore di 25 mila euro; 25 premi da 10 mila euro;

per gli esercenti: 15 premi da 5 mila euro; 25 premi da 2 mila euro.



Ogni mese vengono inoltre estratti i biglietti vincenti di ulteriori premi:

10 premi da 100mila euro per gli acquirenti;

10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Estrazione del 09/12/2021: i codici vincenti

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini:

0855-0016 96MKR008911;

1589-0107 99MEY040601;

1095-0053 96SRT000438 05050001;

0777-0239 2CMQP251450;

0390-0056 3BSDP001946 50020001;

0766-0002 99MEX047994;

0943-0053 3BSDP000252 00100001;

0500-0122 8AMTN023683;

0984-0284 3BIWB004520;

2083-0160 99MEX002081;

1028-0020 96MK3007965;

1004-0008 99MEX200780;

0553-0037 99SEA002324 11320011;

0896-0007 72MU4010930;

0809-0045 99MEX027565.

Elenco 25 codici vincenti aggiuntivi

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini:

1392-0035 45MQU203358;

0878-0021 99MEY025563;

0983-0078 53SNS302847 21710009;

1105-0092 88S25000539 80050004;

0785-0211 96MKR006645;

1314-0028 99MEX023129;

1106-0007 53SNS302450 01620011;

1175-0053 53SNS300582 00420009;

1081-0132 88S25000920 23402060;

0928-0432 3BIWB006254;

1167-0020 53SNS300631 00010006;

0735-0063 99MEX087417;

0501-0230 8AMTN023683;

1047-0016 53SNS303367 30850003;

1492-0030 53SNS303002 00080008;

0732-0098 53SNS300211 00730042;

0902-0145 88S25001288 00050001;

0633-0001 2CMID008452;

0718-0107 99MEY042269;

1108-0042 88S25000300 03740005;

0712-0004 80M13004540;

0835-0038 53SNS301596 01750001;

0214-0043 96MFS007159;

1054-0203 3BSDP000610 05200005;

0904-0077 99MEY039208.

Elenco premi mensili

I 10 codici vincenti dell’estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini:

1157-0104 99MEX029381;

0992-0017 53SNS303102 04290002;

0877-0053 99MEX061372;

0859-0057 3BIWB001241;

1048-0235 53SNS303625 00220001;

1061-0003 88S25000949 45802058;

0855-0063 88I24012641;

0885-0268 88I24007839;

0246-0021 88S25000942 09802157;

0873-0035 96SRT000205 00160124.