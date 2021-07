Nasce il Sistema NordEst per l’internazionalizzazione

Progetto per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto: comunicazione digitale e formazione su export, logistica e cyber security.

È stato presentato a Padova il progetto “Sistema NordEst per l’internazionalizzazione”, iniziativa che ha come protagoniste le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, impegnate nel promuovere un ampio programma comune di attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto. Le due regioni, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, faranno squadra per favorire il rilancio politico ed economico del territorio: la finalità del progetto è quella di incentivare l’incontro tra le aziende del Friuli Venezia-Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, con imprenditori serbi e croati per un interscambio attivo su vasta scala, dall’Adriatico al Danubio e oltre.

Il progetto avrà come pilastro la digitalizzazione, fondamentale per garantire un efficace presidio dei mercati anche a distanza.

Offriremo la possibilità a 26 imprese del Friuli Venezia-Giulia e del Veneto di realizzare un progetto di comunicazione digitale, in italiano e inglese: uno strumento potente per valorizzare la propria realtà nei confronti di fornitori, clienti, stakeholders in Italia e all’estero, anche a distanza, prassi che molto probabilmente si consoliderà per il futuro al di là del Covid – ha dichiarato Alessandro Minon. Presidente di Finest S.p.A. (a cui è stato assegnato il ruolo di regia all’interno dell’Accordo, e gestore dello Sportello per l’internazionalizzazione del Friuli-Venezia Giulia, Sprint FVG).

Le imprese, inoltre, potranno partecipare a un programma formativo professionale per sviluppare export e internazionalizzazione, con particolare riguardo anche al tema della cyber security e della logistica di merci e persone. Il progetto si avvale delle competenze della Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia e della Camera artigianale croata – Camera artigianale della Regione Istriana.