Mappa Covid: le Regioni arancioni dopo Pasqua

Poche promozioni in zona arancione dal 6 aprile, in aumento i ricoveri in terapia intensiva: report ISS e cambi di colore nelle Regioni dopo Pasqua.

Prosegue il trend positivo dell’andamento Covid, l’indice di trasmissibilità RT scende sotto il livello di guardia e cala anche l’incidenza dei contagiati, ma non abbastanza da far allentare le restrizioni. Per quanto riguarda i cambi di colore delle Regioni dopo il ponte di Pasqua, da martedì 6 aprile passano in zona arancione Veneto, Marche e provincia di Trento, mentre restano in zona rossa Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Calabria.

Regole per Pasqua

Le regole Covid per il ponte di Pasqua 1 Aprile 2021 Per il fine settimana di Pasqua tutta l’Italia è in zona rossa ma sono concesse visite a parenti a amici entro i confini regionali (una volta al giorno) e le “gite” nelle seconde case anche fuori Regione (ma niente affitti brevi) compatibilmente con le ordinanze locali, che in molti casi invece lo vietano.

Cambi di colore

Da martedì 6, saranno in vigore le nuove fasce di rischio:

zona rossa : Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta.

: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano.

Ricordiamo che il decreto legge approvato dal Governo il 31 marzo, dl 44/2021, conferma fino al 30 aprile la sospensione delle zone gialle. Rispetto alle regole attuali, però, prevede la riapertura delle scuole in presenza, fino alla prima media, anche nelle zone rosse.

Report ISS

Per quanto riguarda il report settimanale ISS, l’RT è sceso a 0,98 ma in un range fra 0,87 e 1,11 con il limite superiore che supera ancora quota 1. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% vs 39% della scorsa settimana), sale anche il tasso di ricoveri al 44%, anch’esso sopra la soglia critica. Entrambi questi valori sono sopra la soglia critica in 14 Regioni, contro le 12 della scorsa settimana. Scende invece il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione, 49mila 186 contro i 53mila 837 precedenti. La percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34,4% vs 33,8% la scorsa settimana).