Quarantena di 5 giorni per partenze e arrivi da paesi UE

Quarantena anche per chi viaggia da paesi UE e varca i confini nazionali: in vista delle vacanze pasquali, nuova stretta anti Covid con Ordinanza del ministero della Salute, che prevede – oltre al tampone obbligatorio all’andata e all’arrivo – anche una quarantena di cinque giorni per tutti coloro che tornano da un paese europeo. Per le destinazione extra-Ue era già prevista analoga misura (riferita ai paesi in cui si può viaggiare per turismo).

Il testo dell’ordinanza non è ancora pubblico pertanto non si conoscono le date di entrata in vigore dell’ordinanza e la durata effettiva della misura contenitiva. Quel che è certo, è che chi decide di partire per l’estero verso una destinazione UE deve fare il tampone prima di partire, poi una quarantena di cinque giorni all’arrivo, seguita da un secondo tampone.

Sul portale del ministero degli Esteri si trovano tutte le informazioni utili a chi deve spostarsi oltreconfine, con indicazioni relative a ogni singola destinazione e alle diverse necessità che può avere il viaggiatore (documenti, risposta a domande frequenti, normative).

Sullo sfondo, la protesta degli operatori del turismo, con Federalberghi che lamenta strutture ricettive chiuse in Italia ma i viaggi all’estero consentiti, Astoi (tour operator), che invece critica la nuova stretta, Confturismo che punta a un maggior equilibrio: «non serve fare la lotta tra hotel, agenzie di viaggio e tour operator», sottolinea il presidente, Luca Patanè. La richiesta è di corridoi turistici che funzionino assicurando la sicurezza sanitaria e l’attività degli operatori del settore.

Riassumiamo sinteticamente le regole: ci sono paesi in cui non è possibile andare per turismo e altri che invece sono raggiungibili, nel rispetto di misure di sicurezza (tampone e quarantena). Gli elenchi sono disponibili sul portale del ministero degli Esteri. E’ consentito varcare i confini comunali e regionali per andare in aeroporto.

I paesi in cui si può viaggiare per turismo (facendo comunque tamponi e quarantene): Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Viaggi consentiti, ma con restrizioni più stringenti (isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni) per chi torna da Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia.

