Bitcoin: identikit di chi investe in criptovalute

L’analisi di PMI.it e T-Voice sulle preferenze degli italiani in ambito digital payment: servizi e fornitori più apprezzati, fiducia in aumento.

Nuova fintech per il credito delle piccole imprese

Servizi finanziari per PMI, credito per piccolissime imprese in difficoltà: operativa in autunno la nuova banca di Nicastro e Sforza in chiave fintech.