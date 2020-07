Mappa Coronavirus: la diffusione nel Mondo a luglio 2020

Indennità Covid per somministrati, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, stagionali: istruzioni INPS per aprile e maggio.

Cassa in deroga con anticipo INPS: nuove scadenze 15 e 17 luglio

Nuove disposizioni ministeriali per la cassa integrazione in deroga e scadenze per i trattamenti di proroga le cui istanze sono presentate all’INPS.