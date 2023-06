Assegno unico dopo la separazione

A seguito di separazione, come fare per farmi addebitare sul mio conto la metà che mi aspetta?

Deve modificare la domanda presentata a suo tempo per l’Assegno Unico , inserendo adesso anche il suo IBAN. In altri termini, deve comunicare all’INPS (accedendo dalla sua area riservata) che sono cambiate le scelte dei due genitori in merito alla modalità di pagamento, e deve fornire indicare come e dove vuole ricevere la sua quota di sussidio.

Deve quindi rientrare nella domanda (è la stessa per entrambi i genitori, perché è legata al codice fiscale di vostro figlio), e selezionare la modalità di pagamento: "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno".

A questo punto deve inserire le sue coordinate bancarie.

La modifica della ripartizione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. Quindi, se lei inserisce la variazione a giugno, le verrà pagato il 50% dell’Assegno unico spettante a partire da luglio.

Risposta di Barbara Weisz