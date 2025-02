Lavoro: negli annunci la domanda si fa più selettiva

Offerte di lavoro stabili ma aziende in cerca di profili sempre più specializzati: Lombardia, l’Emilia Romagna e Veneto in testa alla classifica.

Il mercato del lavoro in Italia segna una lieve flessione in termini di offerte pubblicate online, con gli annunci delle aziende che rivelano un approccio sempre più selettivo, concentrandosi su candidati con competenze specifiche.

L’Osservatorio condotto da InfoJobs ha registrato anche un aumento a doppia cifra dei CV scaricati dai datori di lavoro. Parallelamente, però, il numero di ricerche nei database è fortemente diminuito, confermando un orientamento verso una selezione più mirata.

Strategie di selezione aziendale

Le imprese stanno riducendo gli annunci di lavoro che prevedono ricerche generiche per concentrarsi su talenti mirati, favorendo un mercato del lavoro più efficiente e orientato alla qualità delle assunzioni. Di fatto, le aziende stanno affinando sempre di più le strategie di selezione, passando da un modello di ricerca “a rete larga” a una selezione mirata grazie all’uso di strumenti avanzati di screening.

Il segreto del successo per i candidati è dunque quella avere un profilo ottimizzato e aggiornato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle imprese, vista la centralità della specializzazione professionale come elemento chiave nella selezione del personale.

Trend emergenti nelle offerte di lavoro

Un dato significativo riguarda l’aumento della domanda di professionisti nel Farmaceutico, che ha registrato una crescita del 73,7% rispetto all’anno precedente. Questo riflette una crescente esigenza di competenze specialistiche nel comparto sanitario e della ricerca.

Sebbene il mercato italiano sia in continua evoluzione, il settore Ingegneria e il comparto IT e Telecomunicazioni risultano ancora poco presenti tra le prime cinque categorie più richieste, con un’incidenza del 4,1% e del 2,4% rispettivamente. Tuttavia, la digitalizzazione sta diventando un driver fondamentale per l’occupazione futura.

Regioni con più opportunità di impiego

La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di offerte di lavoro, assorbendo il 29% del totale nazionale. Seguono Emilia-Romagna con il 16,4%, Veneto con il 13,8%, Piemonte al 10% e Toscana al 6,4%, che supera il Lazio al 6%.



Analizzando le province, Milano si conferma il primo polo occupazionale con il 10,4% delle offerte totali, seguita da Roma (5,1%), Torino (4,7%), Brescia (4,4%) e Bologna (4,3%).

Professioni più richieste negli annunci

Il mercato italiano ha mantenuto una domanda costante per le professioni operative e amministrative. Tra le categorie professionali più richieste troviamo Operai – Produzione e Qualità (29,1% delle offerte), Acquisti, Logistica, Magazzino (9,8%), Commercio al dettaglio, GDO e Retail (9,3%), Amministrazione, Contabilità e Segreteria (9%), Turismo e Ristorazione (6%). A livello di singole professioni, le più ricercate su InfoJob sono state:

Magazziniere

Addetto Vendita

Esperto Contabile

Addetto alla Pulizia Camere

Tecnico Meccanico

Addetto alla Rifinitura di Pelletteria

Specialista Back Office

Operatore di Macchine CNC

Operatore di Call Center

Autista Privato