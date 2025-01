Rivalutazione pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento: importi 2025

L'INPS comunica le procedure per il rinnovo delle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l'anno 2025, fornendo indicazioni dettagliate per i beneficiari.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato le linee guida per il rinnovo delle prestazioni assistenziali e delle indennità di accompagnamento relative all’anno 2025, in considerazione della rivalutazione degli importi dovuti alla crescita dell’inflazione. Le prestazioni soggette ad aumento per le quali l’INPS elenca i nuovi importi nella nuova Circolare n.23/2025 sono le seguenti:

pensioni di invalidità civile erogate a persone con disabilità riconosciuta;

erogate a persone con disabilità riconosciuta; indennità di accompagnamento destinate a individui non autosufficienti;

destinate a individui non autosufficienti; assegni sociali rivolti a cittadini con redditi inferiori alle soglie stabilite.

Rivalutazione prestazioni assistenziali

Con la Circolare n.23/2025 del 28 gennaio, l’INPS ha illustrato i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno in corso.

Importi per il 2025

L’indice provvisorio di rivalutazione per il 2025 è stato fissato allo 0,8% con eventuali conguagli da effettuarsi l’anno successivo. Tenendone conto, l’INPS ha aggiornato gli importi delle principali prestazioni assistenziali per il 2025, come segue:

Prestazione Importo mensile Importo annuo Trattamento minimo 603,40 € 7.844,20 € Assegno vitalizio 343,97 € 4.471,61 € Pensione sociale 443,95 € 5.771,35 € Assegno sociale 538,69 € 7.002,97 €

Si ricorda che tali importi costituiscono la base per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2025.

Superminimi e importi aggiuntivo

Erogazione Importo Importo aggiuntivo (Art.70 Legge 388/2000) 154,94 € Superminimi (Art. 14 quater, comma 3, Legge 33/1980) 642,16 € Importo annuo Superminimi 8.348,08 €

Quattordicesima 2025

Trattamento di cui all’Art.5, c.1, Legge 127/2007)

Anni di contribuzione Dipendenti Autonomi < 15 anni (< 18 anni per autonomi) 437 € 336 € > 15 < 25 anni (> 18 < 28 anni per autonomi) 546 € 420 € > 25 anni (> 28 anni per autonomi) 655 € 504 €

Incremento trattamento minimo

Trattamento minimo % Incremento Importo massimo 603,40 € 2,2% 616,67 €

Tetto pensionistico per Quota 103

Trattamento minimo Tetto 5 volte TM 603,40 € 3.017,00 €

Rinnovo automatico o su verifica

Per garantire la continuità delle prestazioni, l’INPS procederà al rinnovo automatico per i beneficiari che hanno già presentato la documentazione necessaria e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione o la conferma dei dati già in possesso dell’Istituto.

I beneficiari interessati riceveranno comunicazioni specifiche da parte dell’INPS, con le informazioni dettagliate sulle procedure da seguire e sulle eventuali scadenze da rispettare.

Prestazione Scadenza per il rinnovo Pensioni di invalidità civile 31 marzo 2025 Indennità di accompagnamento 30 aprile 2025 Assegni sociali 31 maggio 2025

Le date indicate sono soggette a eventuali modifiche: è necessario fare riferimento a quelle comunicate direttamente dall’INPS.